منظمة حقوقية: مرتزقة تركيا يختطفون أهالي عفرين ويطالبون ذويهم بدفع الفدية بالليرة التركية

وقالت المنظمة في تقرير نشرته اليوم حول إقدام المرتزقة على خطف عدد من المدنيين، إنه "أقدم مسلحو فصيل صقور الشمال التابع للاحتلال التركي على اختطاف أكثر من عشرة مواطنين كرد من أهالي قرية كمروك التابعة لناحية معبطلي بتاريخ ١٧- ٨ -٢٠٢٠ مطالبين ذويهم بدفع فدية مالية مقابل إطلاق سراحهم والمواطنون الذين تم اختطافهم عرف منهم كل من :"١- عدنان زكريا حسن وسلوى ٣٥ عاماً، ٢- أحمد زكريا حسن وسلوى ٣٨ عاماً، ٣- عبدالرحمن عبدو أحمو ٧٥ عاماً أطلق سراحه اليوم بعد قيامه بدفع فدية مالية قدرها ١٠٠٠ ليرة تركية، ٤- لقمان خليل أحمو وأرزية ٣٥ عاماً، ٥- عبدو حسن رسول وزينب ٧٥ عاماً، ٦- زكي خوجة علي وبنفش ٦٢ عاماً، ٧- كمال حسن أحمد ومنيش ٦٢ عاماً".

وأردفت المنظمة :"حيث يتم اختطاف كل عشرة أشخاص كمجموعة من قبل مسلحي الفصيل بتهمة حراسة حواجز القرية حتى المسنين منهم إبان الإدارة الذاتية السابقة وطالب مسلحو صقور الشمال ذوي المختطفين بدفع فدية مالية مقابل إطلاق سراحهم وحصراً بالليرة التركية وقدرها 1000 ليرة تركية وأنهم مازالوا قيد الاختطاف لدى الفصيل حتى الآن ماعدا عبد الرحمن عبدو أحمو الذي قام بدفع الفدية وأطلق سراحه اليوم، وحملة الاختطاف مستمرة في القرية".

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ANHA