منظمة حقوقية: انتهاكات متواصلة في عفرين واختطاف مدنيين بينهم نساء وأطفال

وقال الناطق الرسمي باسم منظمة حقوق الإنسان في مقاطعة عفرين ـ سوريا، المحامي إبراهيم شيخو في تصريح "لوكالة أنباء هاوار إن جيش الاحتلال التركي اختطفوا منذ نيسان وحتى منتصف الشهر الجاري 22 مواطناً من مقاطعة عفرين المحتلة، بينهم امرأتان، بهدف فرض الأتاوات على ذويهم.

وبحسب شيخو فإن من بين النساء المختطفات فتاة قاصر تدعى هيفين موري من أهالي قرية جلمة التابعة لناحية جندريسه المحتلة، اختطفت من قبل مرتزق تابع لفصيل فيلق الشام وذلك بعد رفض أسرتها زواج ابنتهم منه، فيما لا يزال مصير الفتاة مجهولاً.

وأضاف شيخو إن الاحتلال التركي أقام مركزاً في ناحية جندريسه لإرسال المرتزقة إلى لبيبا ودول أخرى وتنفيذ أجندات الاحتلال التركي.

ونقل شيخو عن مصادر من داخل مركز مقاطعة عفرين المحتلة إن سلطات الاحتلال التركي تعمل على تصفية بعض الفصائل ممن يرفضون القتال في ليبيا.

ونوه إلى إن مرتزقة السلطان مراد بالمعروفة بالعمشات ومرتزقة السمرقند، تقوم بتجنيد المرتزقة وإخضاعهم لدوارات تدريبية وإرسالهم إلى ليبيا بالإضافة إلى تجنيد القاصرين وإغرائهم بالأموال، وأضاف "تم تجنيد طفل يبلغ من العمر 14 عاماً من معرة النعمان، وتم اختطاف طفل يدعى عبدو شيخو من قرية روتا التابعة لناحية موباتا في عفرين المحتلة وإرساله إلى ليبيا".

وبحسب الحقوقي إبراهيم شيخو إن ما تسمى مرتزقة العمشات التابعة للاستخبارات التركية تجبر أهالي ناحية شيه على الخروج من منازلهم في حال عدم دفع مبالغ مالية تقدر بـ 75 إلى 100 ألف ليرة سورية.

بحجة الترميم... نهب وتدمير الأماكن الأثرية والمقدسة

شيخو أشار أيضاً إلى أعمال النهب التي تطال المناطق الأثرية والأماكن المقدسة، وكذلك ادعاءات الاحتلال التركي في وسائل الإعلام بأنها تعمل على ترميم الأماكن المقدسة والمزارات والأماكن الأثرية، وأكد شيخو أن الاحتلال التركي ومرتزقته أقدموا على تدمير ونهب العديد من المواقع الأثرية، وبيعها إلى الأسواق الأوروبية، وذلك بهدف طمس الهوية التاريخية لعفرين.

(ك)

ANHA