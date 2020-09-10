منظمة حقوقية: الاستخبارات التركية تعتقل رئيس المجلس المحلي في جندريسه

في التفاصيل، اعتقلت الاستخبارات التركية رئيس المجلس المحلي التابع للاحتلال التركي في ناحية جندريسه المدعو صبحي مصطفى رزق 40 عامًا، وعددًا من أصدقائه الصرافين في الـ 9 من الشهر الجاري، بتهمة تحميله مسؤولية التفجيرات التي حدثت في مركز ناحية جندريسه سابقًا، بحسب منظمة حقوق الإنسان عفرين-سوريا.

ومصطفى صبحي رزق كان سابقًا مدرسًا لمادة الرياضيات في ناحية جندريسه، وتم تعيينه كرئيس للمجلس المحلي عقب احتلال المنطقة عام 2018، من قبل الاحتلال التركي ومرتزقته.

وقالت المنظمة إن الاستخبارات التركية اعتقلت أيضًا كمال يوسف صهر المدعو صبحي رزق وعصام البكرو وفاطمة قره مصطفى.

وأشارت المنظمة إلى أن الاستخبارات اقتادت المختطفين إلى جهة مجهولة دون معرفة مصيرهم حتى الآن.

(ف إ)

ANHA