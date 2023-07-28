منظمة حقوقية: الاحتلال التركي ينشئ جداراً عازلاً في ناحية شيراوا بعفرين المحتلة

نشرت منظمة حقوق الإنسان عفرين ـ سوريا، على موقعها الرسمي إقدام جيش الاحتلال التركي على إنشاء جدار إسمنتي بطول 5 كم وارتفاع 3 أمتار، يمتد من قرية كيمار المحتلة جنوب مدينة عفرين وصولاً لقرية براد، وبيّنت أن الاحتلال أنشأ 2 كم من الجدار، مؤكدةً أن عملية الإنشاء لا تزال مستمرة.

وأفادت مصادر للمنظمة، قيام جيش الاحتلال التركي بجلب كتل خرسانية ضخمة من الأرضي التركية عبر آليات ثقيلة إلى قرى ناحية شيراوا.

ويتمركز جيش الاحتلال التركي في عدة قواعد عسكرية في قرية كميار الواقعة على خطوط التماس، وتعد تلك القواعد نقاط لاستهداف مهجري عفرين في قرى ناحيتي شرا وشيراوا ومقاطعة الشهباء.

وأوضحت المنظمة أن الاحتلال التركي يعمل على تزويد الجدار الإسمنتي بأسلاك شائكة مجهزة بأبراج مزودة بكاميرات تصوير حرارية وكاميرات للأشعة تحت الحمراء وأجهزة الرؤية الليلية والرادارات وأجهزة مكافحة الإشارات اللا سلكية، إضافة إلى أنظمة الأسلحة النارية وأسلحة ليزر مخصصة.

وكان الاحتلال التركي قد بنى جداراً إسمنتياً في 19 نيسان من العام 2019 حول بعض القرى الواقعة على خطوط التماس، وهي (كيمار وبراد في شيراوا ـ مريمين وجلبرة في ناحية شرا)، بهدف فصلها عن باقي المناطق السورية.

وأكدت منظمة حقوق الإنسان عفرين ـ سوريا، أن الاحتلال التركي يهدف إلى اقتطاع أجزاء من الأراضي السورية وضمها إلى أراضيه.

(س ج/ف)

ANHA