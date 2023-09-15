منظمة حقوق الإنسان: إيران أعدمت أكثر من 697 شخصاً منذ أيلول 2022

أفادت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية بأن إيران أعدمت أكثر من 697 شخصاً منذ أيلول 2022، بزيادة نسبتها 36 في المائة مقارنة بعام 2021.

وفي التقرير الذي نقله موقع إيران إنترناشيونال، والذي شمل الاحتجاجات واستخدام إيران "غير المسبوق" لعقوبة الإعدام بهدف إثارة الخوف، ذكرت المنظمة، أنه منذ أيلول 2022 وبداية الانتفاضة تم شنق 7 متظاهرين، وما زال 10 متظاهرين آخرين ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام ضدهم، كما يحتمل صدور الحكم نفسه على 82 شخصاً بسبب التهم الموجهة لهم.

فيما تأتي أبرز الأحداث منذ مقتل الشابة الكردية جينا أميني في 16 أيلول 2022.

وأثارت مقتل جينا التي أصبحت رمزاً للنضال لجميع النساء، احتجاجات في روجهلات (شرق كردستان) سخطاً وغضياً عالمياً، وحملت عدداً متزايداً من الإيرانيات على تحدي الدولة الإيرانية التي واجهت المظاهرات بحملة قمع شديدة.

وتعرضت جينا أميني في 13 أيلول 2022، للاعتقال من قبل السلطات الإيرانية، أثناء سفرها إلى طهران مع عائلتها، بذريعة عدم التزامها بشروط الحجاب"، وتعرضت أثناء اعتقالها للتعذيب، ما أدى إلى مقتلها في الـ 16 من الشهر نفسه.

واندلعت إثر مقتلها انتفاضة شعبية في عموم روجهلات كردستان وإيران، بريادة المرأة وشعار "Jin, Jiyan, Azadî" أي (المرأة، الحياة، الحرية)، واجهتها سلطات الدولة الإيرانية بالقمع.

وكانت منظمة العفو الدولية نشرت بياناً أشارت فيه إلى اعتقال عشرات الآلاف من المتظاهرين والاعتقال التعسفي لأسر القتلى وتكثيف الضغوط على الطلاب بهدف إبعادهم عن المشاركة في الاحتجاجات، وحذرت من أن العشرات من المتظاهرين معرضون لخطر الاعتقال.

ودعت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات ضد الاستخدام الواسع النطاق لعقوبة الإعدام من قبل سلطات الدولة الإيرانية.

(د ع)