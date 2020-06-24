منظمة حقوق الإنسان: حياة المدنيين في المناطق التي تحتلها تركيا في خطر

وفي تصريح "لوكالة أنباء هاوار" أوضح الحقوقي إبراهيم شيخو الناطق الرسمي باسم منظمة حقوق الإنسان في عفرين -سوريا أن الاحتلال التركي والمجموعات المرتزقة التابعة لها يمارسون شتى أنواع الجرائم بحق المدنيين في المناطق السورية المحتلة.

وأشار الحقوقي إبراهيم شيخو إلى أن الاحتلال التركي زاد من جرائمه بحق المدنيين في الآونة الأخيرة بشكل كبير، من قتل وتعذيب واختطاف وطلب الفدية من المدنيين، بالإضافة إلى اختطاف النساء والفتيات وممارسة العنف الجسدي بحقهن.

جرائم تركيا في عفرين تفوق الخيال

وأوضح شيخو أن عفرين المحتلة لها النصيب الأكبر من تلك الجرائم التي يمارسها الاحتلال التركي، والتي تفوق الخيال بحق من بقي من السكان الأصلين بشكل يومي ومتعمد، منوهاً "تحصل هذه الانتهاكات دون أي حسيب أو رقيب أمام الصمت الدولي".

وأضاف شيخو أنه في الـ 21 من شهر حزيران أقدم جيش الاحتلال التركي في مدينة الباب على ترهيب طفل وإطلاق الرصاص الحي في الهواء بالقرب من القاعدة التركية، وإفلات خمسة عشر كلباً بوليسياً، مما أدى إلى إصابة الطفل بجروح بليغة.

وتطرق شيخو أيضاً في الحديث إلى أسرة من قرية أفرازة التابعة لناحية موباتا / معبطلي دون الكشف عن هويتها لضرورات أمنية، أن المرتزقة اختطفوا رب الأسرة أكثر من مرة، بهدف فرض فدية مالية تقدر بمليون ليرة سورية عليها، بالإضافة إلى ابنه الأكبر لأكثر من خمس مرات، وتعرضه لشتى أنواع التعذيب.

تركيا تستكمل سياسة التتريك والتغيير الديمغرافي

ولفت شيخو أن الدولة التركية تهدف من وراء احتلالها للشمال السوري إلى ترسيخ سياسة التتريك واستكمال التغيير الديمغرافي لسلخه عن الأراضي السورية، وأشار شيخو إلى الدليل على ذلك، عندما قام المرتزقة بحرق العملة السورية في مدينة إدلب ومنع التعامل بها، وفرض تداول العملة التركية في الأسواق في المناطق المحتلة.

وتابع الحقوقي شيخو بالقول: "يجب على المجتمع الدولي كله أن يعلم أن الاحتلال التركي يبني جدار التقسيم والفصل في مناطق شيراوا وناحية بلبلة/ بلبل، وشرا/ شران، بهدف قطع أجزاء من الأراضي السورية، وضمها إلى تركيا وإعادة سيناريو لواء اسكندرون".

شيخو شدد في حديثه على أن جرائم الاحتلال التركي لا تقتصر على شيء معين، بل تشمل كافة الجوانب الاقتصادية، من سرقة للآثار، وفي الآونة الأخيرة ازدادت التفجيرات والمفخخات، وأصبحت تشكل خطراً على حياة المدنيين، حيث تسود المناطق التي تحتلها تركيا حالة من الفوضى والفلتان الأمني.

وأضاف الحقوقي إن الجرائم تحصل من قبل المجموعات المرتزقة بأمر مباشر من الاستخبارات التركية بهدف إجبار السكان الأصليين إلى ترك منازلهم وتهجيرهم من ديارهم.

ونوه إلى أن بعض المناطق والقرى التي يمارس الاحتلال التركي الجرائم بحق سكانها، لا يعلم أحد عنها لأنها تتم بسرية تامة، وتنتشر الاستخبارات التركية.

انتشار عناصر مرتزقة داعش في المناطق التي تحتلها تركيا

وحول انتشار مرتزقة داعش في المناطق المحتلة، قال شيخو إنه منذ أيام قصفت طائرة مُسيّرة تتبع للتحالف الدولي في مدينة الباب دارجة نارية كانت تقل مرتزقين، كانا سابقاً قياديين في تنظيم داعش الإرهابي، ويحملان البطاقة الشخصية التركية (كيملك)، مما يدل على أن الاحتلال التركي له صلة مباشرة مع عناصر مرتزقة داعش.

ولفت شيخو أيضاً إلى أن الدولة التركية تروج أنها تلاحق فلول مرتزقة داعش في المناطق المحتلة وتصفيتهم، وهم في الحقيقة مرتزقة الفصائل المسلحة الذين لا ينفذوا أجندات الدولة التركية في المنطقة وذهابهم إلى ليبيا والقتال هناك.

ومنذ شهر استهدفت طائرة مُسيّرة أيضاً تتبع للتحالف الدولي سيارة كانت تقل عناصر من مرتزقة داعش وجبهة النصرة عند معبر غزاوية التابعة لناحية شيراوا في عفرين المحتلة.

وأضاف شيخو أن الاحتلال التركي يقوم على تدريب مرتزقة داعش والمجموعات المرتزقة في مدنية غازي عينتاب التركية، وإرسالهم للقتال في ليبيا وفي سوريا ومؤخراً في اليمن.

وفي نهاية حديثه طالب الناطق الرسمي باسم منظمة حقوق الإنسان المنظمات الدولية والحقوقية ومنظمات حقوق المرأة والأطفال بمحاسبة الدولة التركية والمجموعات المرتزقة التي تتبع لها أمام المحاكم الدولية على جرائمها بحق الإنسانية في الشرق الأوسط.

(سـ)