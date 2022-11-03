منظمة حقوق الإنسان تساند مطلب عائلة الشهيد سردم آكري بفتح دعوى ضد دولة الاحتلال

في وقت سابق، طالبت عائلة الشهيد سردم آكري، المقاتل في قوات الدفاع الشعبي (HPG) الذي استشهد إثر الهجمات الكيماوية لدولة الاحتلال التركي، المحامين والجهات الحقوقية بفتح دعوى قضائية ضد الدولة التركية المحتلة في المحاكم والمؤسسات القانونية العالمية.

في هذا السياق، أعربت الإدارية في منظمة حقوق الإنسان في إقليم الجزيرة، أفين جمعة، عن تضامنها مع مطلب عائلة الشهيد سردم، وأكدت أنهم يعملون على إعداد تقرير لدعم القضية ومساندة العائلة لإيصال صوتها إلى المحاكم الدولية، وقالت: "هناك اتفاقية تحظر استخدام السلاح الكيماوي ضد المقاتلين والمدنيين، وخرقها يعتبر جريمة حرب".

أفين جمعة، لفتت الانتباه إلى مخاطر الأسلحة الكيماوية "استخدام الدولة التركية للأسلحة المحظورة دولياً، من بينها الأسلحة الكيماوية والمواد الخانقة والمواد التي تسبب شلل الأعصاب، تصنف ضمن الأسلحة المحظورة التي تم التوقيع على حظر استخدامها وتخزينها وتحديثها عام 1993، أما الغازات الخانقة، فتم توقيع حظر استخدامها عام 1925 وتركيا أيضاً من الدول الموقّعة على هذه الاتفاقات، لكن مع الأسف يتم استخدامها ضد الكرد عشرات المرات".

وعدّت أفين أن "استخدام تركيا لهذه الأسلحة هو خرق لاتفاقية حظر استخدام الأسلحة الكيميائية، ويصنف كجريمة حرب، لأنها تستهدف شعباً أو قومية بحد ذاتها، ضمن هجومها الموسع والممنهج".

في ختام حديثها، شددت الإدارية في منظمة حقوق الإنسان في إقليم الجزيرة، أفين جمعة، على ضرورة محاكمة تركيا ومحاسبتها على الجريمة التي ارتكبتها، وفق البند 7 لمحكمة روما للجنايات الدولية من قبل المنظمات والمؤسسات الحقوقية العالمية.

يذكر أن اتحاد المحامين في إقليم الجزيرة، أبدى استعداده أيضاً لفتح دعوى قضائية باسم عائلة الشهيد سردم آكري ضد جرائم الاحتلال التركي.

(آ)

ANHA