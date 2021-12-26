منظمة حقوق الإنسان تدين الصمت الدولي حيال جرائم دولة الاحتلال التركية

وأصدرت منظمة حقوق الإنسان في إقليم الفرات بياناً إلى الرأي العام؛ تعليقاً على استهداف طائرة مسيّرة تركية منزل في مدينة كوباني، أسفر عن استشهاد شخصين وإصابة 7 آخرين يوم أمس السبت.

وأدلي بالبيان أمام مركز منظمة حقوق الإنسان، بحضور العشرات من أعضاء منظمة حقوق الإنسان، وقرأته الرئيسة المشتركة لمنظمة حقوق الإنسان في إقليم الفرات، سارة قواص.

وجاء في نص البيان ما يلي:

"لايزال قصف الأحياء المدنية من قبل الدولة التركية مستمراً دون رقيب أوحسيب على انتهاكاتها وجرائمها بحق المدنيين بحجج وذرائع وهمية لا وجود لها".

وأكد البيان أن "أغلبية ضحايا الاستهداف هم أشخاص مدنيين، وأضرار مادية، وحالة من الهلع والخوف في المناطق المستهدفة بين صفوف المدنيين".

وأوضح البيان أن "الدولة التركية تجاوزت كل القوانين والمواثيق الدولية، بخرقها للسيادة السورية، وضرب قواعد حسن الجوار، وكل تلك الجرائم المرتكبة من قبل الفاشية التركية أمام صمت الدولي".

وأشار البيان إلى أن "الصمت الدولي حيال هذه الجرائم المرتكبة يعد قبولاً وشراكة حقيقية لسيناريو القصف التركي بالطائرات المسيّرة لمناطق شمال وشرق سوريا، واستهدافها مراراً وتكراراً لصفوف المدنيين وضرب الأمن والاستقرار في المنطقة، واتباعها سياسة التهجير والتغيير الديمغرافي والاعتقال والتعذيب والتنكيل، ودعمها للمجموعات الإرهابية كما في عفرين، وسري كانيه وكري سبي".

وطالب البيان المجتمع الدولي وكافة المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية بالتدخل الفوري لوقف هذه الجرائم بحق المواطنين، والضغط والعمل لوقف هذه الجرائم ومحاسبة تركيا، والقيام بواجباتهم ومهامهم في حماية المناطق والأحياء المدنية.

وأدان في الختام غياب دور الضامن الروسي أمام الجرائم التركية وعدم القيام بواجباته.

(م ع/ج)

ANHA