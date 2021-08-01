منظمة حقوق الإنسان في الجزيرة تطالب بمحاسبة قتلة العائلة الكردية في قونيا

أصدرت منظمة حقوق الإنسان في الجزيرة، اليوم الأحد، بياناً كتابياً حول الهجوم العنصري الذي تعرضت له العائلة الكردية في قونيا التركية.

وذكّر البيان في مستهله بتفاصيل الهجوم العنصري، والهجوم الأول الذي تعرضت له العائلة في الـ 12 من أيار/ مايو المنصرم، لافتاً إلى أنه جاء على خلفية القومية الكردية للعائلة وعدم مغادرتها منزلها، لأنه غير مسموح للكرد بالبقاء في الحي.

كما استشهد البيان بقول سابق لأحد ضحايا الهجوم الحالي، الذي قال إن الشرطة والقضاء قد تهاونوا في قضية الهجوم الذي تعرضوا له من قبل الجيران، وأكد حينها أن جميع أفراد العائلة يخشون على حياتهم.

ولفت البيان إلى أن "محامي العائلة أكد أن إطلاق سراح مرتكبي الهجوم دون حساب قد أعطاهم فرصة أخرى لتنفيذ جريمتهم، التي تعد من سلسلة جرائم عنصرية متكررة يتم فيها استهداف الكرد، وقد تزايدت وتيرتها في السنوات الأخيرة دون عقاب يذكر".

موضحاً أن "تهاون السلطات التركية في ردع هذه الجرائم هو السبب الرئيس في توليد خطاب الكراهية والاستفزازات التي تؤدي إلى هكذا نوع من الجرائم العنصرية، التي يصبح الكرد ضحيتها ويفقدون الأمان في أماكن وجودهم.

وأضاف البيان "إننا في منظمة حقوق الإنسان في إقليم الجزيرة ندين ونستنكر هذه الجرائم العنصرية بحق المواطنين الكرد الذين أصبحوا هدفاً لهذه الجرائم العنصرية ".

وطالب البيان المنظمات الحقوقية بالضغط على الحكومة التركية للكف عن خطاب الكراهية والتحريض اتجاه الكرد، ما يمهد لحدوث مجازر بحقهم، ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم في المحاكم الدولية، لضمان عدم تكرارها.

(ب ح/ ل ع)

ANHA