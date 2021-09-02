منظمة حقوق الإنسان في عفرين تكشف لوكالتنا أسماء 100 مختطف خلال شهر

يستمر جيش الاحتلال التركي ومرتزقته بارتكاب الجرائم بحق أهالي عفرين الأصليين بصورة يومية بهدف تهجيرهم ومتابعة مخططات التغيير الديمغرافي الذي يجريه الاحتلال التركي في المقاطعة المحتلة.

وحول عمليات الاختطاف اليومية التي تشهدها المقاطعة خاصة عقب تصريحات مسؤولي ما يسمى المجلس الوطني الكردي المشجعة على العودة إلى المقاطعة المحتلة، أكد المتحدث باسم منظمة حقوق الإنسان عفرين- سوريا، إبراهيم شيخو، أنه اختطاف أكثر من مئة شخص من أهالي عفرين من قبل مرتزقة الاحتلال التركي، بينهم 17 امرأه وثلاثة أطفال.

إبراهيم شيخو قال لوكالتنا: "إن جرائم الاختطاف التي يرتكبها جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في تزايد وذلك بهدفين أولهما طلب مبالغ مادية كبيرة لإطلاق سراح المختطفين والمخطفات، والثاني هو متابعة مخططاته في تهجير الأهالي الأصليين وتغيير ديمغرافية المنطقة".

ودعا شيخو المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية إلى أداء واجبها اتجاه أهالي عفرين ومحاسبة الاحتلال التركي ومرتزقته على جرائمهم بحق الأهالي والطبيعة هناك.

وبحسب إحصائية وثقتها منظمة حقوق الإنسان عفرين-سوريا، وحصلت عليها وكالتنا، فقد اختطف الاحتلال التركي ومرتزقته في الفترة ما بين 29 تموز و23 آب، 101 مواطناً بينهم 17 امرأة وثلاث أطفال.

- ناحية راجو:

شهدت ناحية راجو في مقاطعة عفرين اختطاف تسعة أشخاص بينهم طفلان يبلغان من العمر15و 16 عاماً على يد مرتزقة الاحتلال التركي، وهم:

* حنيف بريمو من قرية كورا (كوران)، اختطف يوم 29 تموز على يد مرتزقة ما يسمى "الشرطة العسكرية".

* رامي عمر قاره من قرية موساكو (ماسكانلي)، اختطف يوم 1 آب على يد ما يسمى "الشرطة العسكرية".

* خالد حسين مصطفى من قرية موساكو (ماسكانلي)، اختطف يوم 1 آب على يد مرتزقة ما يسمى "الجبهة الشامية".

* دوغان حسين من قرية هوليلو اختطف يوم 11 آب على يد مرتزقة ما يسمى "الجبهة الشامية".

* شريف عكاش قنبر من أهالي قرية ميدانو، اختطف على يد مرتزقة ما يسمى "الشرطة العسكرية".

* وفي 23 آب اختطف مرتزقة ما يسمى "أسود الإسلام" في قرية ميدان اكبس كل من خليل سيدو وعبدو شعبان والطفل عبدو محمد شعبان البالغ من العمر 15 عاماً، والطفل حسين علي البالغ من العمر 16 عاماً واقتادهم إلى جهة مجهولة.

- ناحية جندريسه:

أما ناحية جندريسه فشهدت خلال شهر منصرم اختطاف 17 شخص بينهن امرأتين، وذلك في مركز الناحية وقرى التابعة لها، وهم:

* شكري أحمد كندي من قرية حمام الحدودية، اختطف يوم 7 آب من قبل مرتزقة ما يسمى "فيلق الشام".

* اذاد فاضل عرب، علي بكر علو، إبراهيم خالد علو، دليل محمد كدلو، جوان مصطفى شيخو، اختطفوا على يد فليق الشام في 10 أغسطس المنصرم.

* حيدر العمر من قرية رمادية، اختطف على يد مرتزقة ما يسمى "نور الدين الزنكي" في 11 آب.

* مصطفى محمد مجيد من قرية كفر صفرة ومحمد وليد حسين من جندريسه اختطفا في 12 من آب على يد مرتزقة ما يسمى "فيلق الشام".

* كما اختطفت شرط العسكرية كل من روجين عنايت من قرية خالطا، وملك احمد في جندريسه وذلك بتاريخ 14آب.

* هيثم شيخو شيخو من قرية جلمة وعصمت احمد خليل من قرية ساتيا اختطفا على يد الاستخبارات التركية بتاريخ 15 آب.

* عبدو حنان صبري وعلي يوسف علي وشيرهات زعيم حسن وحسين عطية سلوم اختطفوا من قبل مرتزقة ما يسمى "سعد بن أبي وقاص" بتاريخ 17 آب.

- ناحية شيه (شيخ الحديد):

واختطف مرتزقة ما يسمى "الجبهة الشامية" والاستخبارات التركية سبعة أشخاص بينهم ثلاث نساء من أهالي ناحية شيه، وهم:

* علي حسن خليل من مغار جق، اختطف على يد مرتزقة ما يسمى "الجبهة الشامية" في الأولى من آب.

* محمد شيخو من ناحية شيه، اختطف على يد الاستخبارات التركية في السادس من آب.

* دلفين جميل عثمان واختها فاطمة جميل عثمان، اختطفتا على يد مرتزقة ما يسمى "العمشات" بتاريخ 14 آب.

* محمد ليلو وعلي خليلو من ناحية شيه، وامرأة مريم خليلو، اختطفوا على يد مرتزقة ما يسمى "الجبهة الشامي" في 17 آب.

- ناحية موباتا(معبطلي):

أما في ناحية موباتا (معبطلي) اختطفت مرتزقة الاحتلال التركي خلال الشهر المنصرم 11 مدنيين بينهم ثلاث نساء ومصاب بمرض التوحد، وهم:

* المصاب بمرض التوحد كاوا عابدين عمر من أبناء قرية شوربة، اختطف على يد الاستخبارات التركية بتاريخ 29 تموز.

* علي محمد شعبان وعبدو خليل ومحمد خليل، من أهالي قرية معملو، اختطفوا على يد مرتزقة ما يسمى "محمد الفاتح" في 10 آب.

* دليار محمد عثمان من أهالي قرية بريمجة اختطفت على يد مرتزقة ما يسمى "الجبهة الشامية" بتاريخ 14 آب.

* هفين عبدين غريبو من أهالي قرين بعدينو اختطفت على يد مرتزقة ما يسمى "الشرطة العسكرية" بتاريخ 22 آب وتم أفرج عنها بعدما دفعت مبلغ 2000 دولار.

* لينا زكريا ايبش من أهالي قرية معملو، اختطفت على يد مرتزقة ما يسمى "المنتصر بالله" بتاريخ 23 آب.

* صلاح علي عكاش ومحمد مصطفى قازقلي، من أهالي قرية بريمجة اختطفا في 23 من آب.

* أبو موسى وهوازن عزيز، من قرية كوركان اختطفا على يد مرتزقة ما يسمى "الشرطة العسكرية" في 23 آب.

- ناحية شرا (شران)

اختطف مرتزقة الاحتلال التركي واستخباراتها 35 مواطن من أهالي قرية قورت قولاق بينهم امرأتين وطفلة ومسنة خلال شهر المنصرم، وهم:

* عكيد شبابو، محمد بركات، بركات محمد بركات، لقمان شيخ أحمد، عدنان بركات، ايبش بركات، لقمان حمادة، أحمد عدنان مصطفى، عدنان مصطفى، عابدين علي شباب، محمد شيخ احمد، اختطفوا في 11 من آب على يد مرتزقة ما يسمى "السلطان مراد".

* عدنان شيخ أحمد وابنه، وخليل عارف ملا اعتقلوا في 15 من آب على يد مرتزقة ما يسمى "السلطان مراد".

* وامرأتين هما رويدا سليمان، وفاطمة زوجة عدنان شيخ أحمد، والطفلة سولين بركات والبالغة من العمر 14 ربيعاً، حيث اختطفوا على يد مرتزقة ما يسمى "السلطان مراد" في 15 من آب.

* والمسنة عائشة محمد من أهالي قطمة اعتقلتها مرتزقة ما يسمى "الشرطة العسكرية" في 15 آب.

* واختطاف 18 مواطن من أهالي قرية قورت قولاق ما بين 11 و15 آب من قبل مرتزقة ما يسمى "السلطان مراد" دون تأكيد هوتيهم.

- ناحية بلبله (بلبل)

واختطف في ناحية بلبل خلال الشهر المنصرم سبعة بينهم مسن، وهم:

* أحمد رشيد حسين واصلان شيخموس، من أهالي قرية كيلا اختطفوا في 28 تموز على يد مرتزقة ما يسمى "الشرطة العسكرية".

* اذاد هوريك حبل وصلاح رشيد، ومسن صلاح رشو البالغ من العمر 80 عاماً، اختطفوا على يد الاستخبارات التركية في قريتهم خللكو.

* كاوا علي معمو وحسن أحمد سيدو اختطفا على يد مرتزقة ما يسمى "الشرطة العسكرية" في 12 آب.

- مركز مدينة عفرين

وفي مدينة عفرين والقرى التابعين لها اعتقل مرتزقة الاحتلال التركي 15 شخص بينهم 5 نساء، وهم:

* إسماعيل حسن مصلح، اختطف على يد مرتزقة ما يسمى "الشرطة العسكرية" في حي الأشرفية بتاريخ 29 تموز المنصرم.

* حميد حس زكي، اختطفه مرتزقة ما يسمى "الشرطة العسكرية" في عفرين بتاريخ الأول من آب.

* مروان شيخو علي، إبراهيم خليل شيخو، اختطفا على يد مرتزقة ما يسمى "الحمزات" في قرية فافرتين بتاريخ السادس من آب.

* رشو عبد القادر اختطفه مرتزقة ما يسمى "هيئة تحرير الشام" في عفرين في الثامن من آب.

* أما في 14 من آب اختطف مرتزقة ما يسمى "الشرطة العسكرية" والاستخبارات التركية، كل من سعيد بحري عيسى وخليل مصطفى شيخو، وشيار نعسان وجانكين نعسان ومحمد نعسان.

* كما اختطف مرتزقة ما يسمى "الشرطة العسكرية" كل من هيفين أوسو ومزكين أوسو وايتان مصطفى ونيفين زوجة جانكين نعسان وطفلهما، وجيلان حمالو وطفلها.

(س ر)

ANHA