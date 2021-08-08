منظمة حقوق الإنسان في عفرين تكشف عن أسماء 3 مواطنين اختطفوا من عفرين

ونشرت منظمة حقوق الإنسان عفرين ـ سوريا عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أسماء عدد من المدنيين اختطفوا من قبل عناصر الاستخبارات التركية (MIT).

وبحسب المنظمة إن مرتزقة ما تسمى الحمزات اختطفت أيضاً نحو 20 مواطناً من قرية خللكو، فيما اعتدوا عليهم بالضرب المبرح واقتيادهم إلى مقر المرتزقة المذكورة.

وعرف من بين المختطفين كلاً من "أزاد هوريك حبل 27 عاماً ـ صلاح رشيد هورو 37 عاماً ـ صلاح رشو 38 عاماً".

ويذكر أن مصدراً خاصاً نقل ولوكالتنا ، اليوم، أن عناصر الاستخبارات التركية اختطفوا المواطن محمد خليل حج حسين وزوجته من مقاطعة عفرين المحتلة، دون معرفة مصيرهما.

(ف إ/سـ)