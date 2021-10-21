منظمة حقوق الإنسان عفرين ـ سوريا: قتل المرأة الحامل جريمة يجب محاسبة تركيا عليها

يواصل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته واستخباراته (MIT)، ارتكاب الجرائم بحق السكان الأصليين في مقاطعة عفرين المحتلة، ويكون النصيب الأكبر منها للنساء.

وفي جريمة أخرى تضاف إلى لائحة جرائم الاحتلال التركي بحق النساء في عفرين المحتلة، قتلت الاستخبارات التركية خلال الأيام القليلة الماضية امرأة حامل في سجن مدرسة "أمير غباري" بمركز المدينة، بعد اختطافها برفقة زوجها بحجج وتهم واهية.

اختطاف 35 امرأة خلال أقل من ثلاثة أشهر

وتصاعدت في الآونة الأخيرة وتيرة عمليات اختطاف النساء من قبل الاحتلال التركي ومرتزقته، فقد وصل عدد النساء المختطفات في عفرين المحتلة إلى أكثر من 35 امرأة، بحسب ما أكدته منظمة حقوق الإنسان عفرين ـ سوريا، لوكالتنا، عند إعداد هذا التقرير خلال شهري آب وأيلول و19 يوماً من شهر تشرين الأول الجاري.

وحول جريمة قتل المرأة الحامل في سجن الاستخبارات التركية بمركز مقاطعة عفرين المحتلة، تحدثت عضوة منظمة حقوق الإنسان عفرين ـ سوريا، نائلة محمود، لوكالتنا.

وأشارت في بداية حديثها، إلى أن الاحتلال التركي ومرتزقته والأجهزة الاستخباراتية التابعة له تمارس كافة أشكال العنف بحق النساء في المقاطعة عفرين المحتلة منذ احتلالها.

واستنكرت نائلة محمود، الجريمة المروعة التي أقدمت الاستخبارات التركية على ارتكابها بحق المواطنة (نعمت بهجت شيخو) من أهالي قرية قوبة التابعة لناحية راجو في عفرين المحتلة.

جريمة القتل جرت إثر التعذيب الشديد

ونوهت إلى أن جريمة قتل المواطنة نعمت شيخو الحامل في شهرها السادس ليست الأولى في عفرين وليست الأخيرة فالجرائم مستمرة بحق النساء منذ الساعات الأولى للعدوان على مقاطعة عفرين.

وأردفت بأن الاستخبارات التركية هددت ذوي المواطنة نعمت بالاختطاف إذا كشفوا الجريمة، وأجبرتهم على الادعاء أن أسباب موتها تعود إلى مشاكل صحية في فترة الحمل.

وأكدت عضوة منظمة حقوق الإنسان عفرين ـ سوريا، نائلة محمود، في حديثها، على أن شهود من داخل مدينة عفرين أكدوا لهم بأن الاستخبارات التركية قتلت المواطنة "نعمت بهجت شيخو (32) عاماً "إثر التعذيب الشديد الذي تعرضت له.

7 نساء اختطفن وتعرضن للاغتصاب والابتزاز لدفع فدى مالية

ونوّهت إلى أنهم وثّقوا أسماء 7 نساء اختطفوا من مقاطعة عفرين المحتلة من قبل الاحتلال التركي واستخباراته، مشيرة إلى تعرضهن للعنف النفسي والجسدي والجنسي، بالإضافة لابتزاز ذويهم بذلك لدفع مبالغ مالية طائلة.

وقالت نائلة محمود أن المرأة كانت قبل احتلال مقاطعة عفرين صاحبة رأي وإرادة حرة وتتخذ مكانها في اتخاذ القرار، والاحتلال التركي حاول بعد احتلال المقاطعة كسر إرادة المرأة وسلبَ منها حريتها.

'الحركات النسوية والحقوقية لم تدن الجريمة حتى'

وانتقدت نائلة محمود صمت المؤسسات الحقوقية حيال جريمة قتل المواطنة نعمت شيخو وعدم تحريكها ساكناً في هذا الصدد، مبيّنة أنه رغم توثيقهم للجريمة التي ارتكبت بحق المواطنة (نعمت شيخو) إلا أنه لم تدن الجريمة البشعة بحق المرأة الحامل أي حركة نسوية وحقوقية والتي يعد قتلها حسب الأعراف والقوانين الدولية جريمة يحاسب عليها القانون الدولي.

واختتمت عضوة منظمة حقوق الإنسان عفرين ـ سوريا، نائلة محمود، حديثها مناشدة المنظمات الدولية والحركات النسوية ولجنة تقصّي الحقائق التدخل في عفرين ومحاسبة دولة الاحتلال التركي على جرائمها وخاصة تلك التي ترتكبها بحق النساء في عفرين.

(س ر)

ANHA