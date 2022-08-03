منظمة حقوق عفرين - سوريا: تركيا تجهز لإرسال دفعة ثانية من مرتزقتها إلى اليمن

نقلت المنظمة عن مصادر محلية من داخل منطقة عفرين أن مرتزقة "الشرطة العسكرية" التابعة للاحتلال التركي تقوم باستقبال الأسماء المرشحة من المجموعات المرتزقة "وذلك في المبنى المجاور لوالي عفرين (مبنى السرايا)".

بيّنت المنظمة أنه "وقبل انخراط المرتزقة في القتال يتم إخضاعهم لدورة تدريبية يتلقونها في دولة الإمارات العربية المتحدة ومن ثم يتم إرسالهم إلى القتال".

وأكدت منظمة حقوق الإنسان عفرين - سوريا أنه قد تم بالفعل "إرسال دفعة من مرتزقة الجبهة الشامية الذين يقع مقرهم جانب دوار القبان في مدينة عفرين وبلغ عدد المرتزقة الذين أُرسلوا 800 مرتزق، كما يتم التحضير لإرسال دفعة ثانية من مرتزقة الحمزات الذين يترأسهم المرتزق سيف أبو بكر".

بحسب ما نشرته المنظمة على صفحتها في موقع "فيسبوك" الافتراضي، فإن كل مرتزق يذهب للقتال هناك "يحصل على راتب يصل إلى 2700 دولار أميركي"، وفي حال تعرض أي مرتزقة للقتل أثناء القتال "يتم دفع مبلغ 60 ألف دولار كتعويض لعائلته".

ولفتت أنه "نظراً للإغراءات المادية يتم فتح مجال الوساطة والسمسرة لقيادات الفصائل من أجل قبول أسماء المرتزقة الجدد لقاء مبالغ مالية، وذلك للإقبال الشديد من قبل عناصر الفصائل المسلحة والذين يعانون من ضيق العيش بعد أن قامت سلطات الاحتلال التركي بتخفيض مرتباتهم".

(غ ع/ س ر)