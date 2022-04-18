منظمة فريق السلام تدعو إلى وقف هجوم الإبادة الذي أطلقته تركيا ضد الكريلا

أعلنت دولة الاحتلال التركي فجر الاثنين بدء هجوم إبادة ضد الكريلا والكرد بالتعاون مع الحزب الديمقراطي الكردستاني لاحتلال جنوب كردستان، حيث تقصف بكامل قوتها وتقنياتها المتقدمة مناطق زاب ومتينا وآفاشين، في حين تستمر مقاومة الكريلا ضد الاحتلال.

ونشرت منظمة فريق السلام المسيحية بياناً حول هجمات الدولة التركية المحتلة، جاء فيه: “بدأت الدولة التركية أمس عملية عسكرية جديدة في مناطق آفاشين وزاب ومتينا التابعين لمحافظة دهوك في إقليم كردستان، وقبل بدء العملية هذه قصفت القرى المحيطة بشيلادزة وديرعلوك وكاني ماسي 50 مرة، وهبط عشرات الجنود الأتراك بالطائرات المروحية على جبال مناطق نيروا وريكان”.

ودعت في الختام إلى وقف هجوم الدولة التركية على جنوب كردستان مطالبة بعدم تعريض المواطنين المدنيين للخطر.

(م)