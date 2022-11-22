منظمة فري بورما رينجرز تطلع على الأضرار التي ألحقها القصف التركي بكوباني

وقصد الفريق برئاسة مسؤول المنظمة ديفيد يو بانك، مشفى كوفيد – 19، الذي دمرته الطائرات الحربية التابعة لدولة الاحتلال التركي وحولته إلى أنقاض، كما زار منزل مراسل فضائية STÊRK TV، محمد جرادة للاطمئنان على حالته الصحية.

وعلى أطراف تلة مشته نور حيث المشفى المدمر، قال مسؤول المنظمة ديفيد يو بانك في تصريح لوسائل إعلامية: "الهجمات التركية على المنطقة سيئة، نحن هنا سمعنا أصوات القصف المستمر، الأمر الذي يفعله أردوغان غير جيد، يجب التحدث لحل المشاكل، جميعنا ندعم مطالب الحرية وتحقيق العدالة، هذا العالم واسع بقدر ما يسعنا جميعاً، أدعو الله باسم المسيح أن تنطلق المحادثات لإيقاف هذه الحرب".

وأضاف: "أنا كشخص أمريكي أشكر الولايات المتحدة على وجودها هنا، لكن أرجو أن تبذل المزيد من الجهود لوقف هذا الهجوم".

كما قالت زوجة مسؤول المنظمة، كارين، في حديث للإعلاميين: "نحن سعداء للغاية لوجودنا هنا في كوباني التي لها مكانة مهمة في قلوبنا، ونتشارك مع السكان الآلام التي يعانون منها جراء هذه الهجمات ونأمل أن تتوقف في القريب العاجل".

وتستمر زيارة الوفد لمدينة كوباني اليوم، إذ من المقرر أن يزور عدداً من مؤسسات الإدارة الذاتية والأحزاب السياسية.

(ج م/د)

ANHA