منظمة دولية غير حكومية: تركيا بصدد إرسال مرتزقة أفغان إلى قره باغ

وقالت لجنة الإنقاذ الدولية المسيحية غير الربحية إن تركيا ربما تكون بصدد إرسال مرتزقة أفغان إلى قره باغ.

وقدمت لجنة الإنقاذ الدولية تحذيرها بعد بيان صادر عن وزير خارجية جمهورية قره باغ، والذي حذر من أن تركيا ستنشر عناصر من تنظيم القاعدة في الجزء التي احتلته أذربيجان مؤخرًا في قره باغ.

وقال وزير خارجية جمهورية قره باغ، ديفيد بابيان، في وقت سابق لموقع news.am "بعد تولّي طالبان السلطة في أفغانستان، تم نشر بعض عناصر القاعدة على الفور في أراضي جمهورية قره باغ التي تحتلها أذربيجان الآن. وذلك بالاشتراك مع تركيا".

وأضاف بابيان إن "انتشار المسلحين في الأراضي المحتلة في قره باغ سيخلق مشاكل خطيرة لروسيا وإيران والأمن الإقليمي بشكل عام، وهو نوع من الرقابة على أذربيجان نفسها: هناك بالفعل العديد من الجماعات الإرهابية الدولية - التي لا تشرف عليها في الواقع باكو، ولكن تشرف عليها تركيا - في هذه المناطق".

وأردف: "هكذا تعزز تركيا مكانتها في أذربيجان. وعلى الرغم من شعارات "الأخوة، وشعب واحد في دولتين"، فإن تركيا تستخدم أدوات القوة هذه لمنع "الأخ" من إعادة النظر في "علاقاته الأخوية" في مهمة أنقرة".

وخلال حرب العام الماضي في قره باغ، نشرت تركيا مرتزقة سوريين لدعم أذربيجان وسط حربها التي استمرت 44 يومًا ضد أرمينيا. وانتهى الصراع بعد أن توسطت روسيا في هدنة سمحت لأذربيجان بالحفاظ على مساحات شاسعة من قره باغ ونشرت قوات روسية في المنطقة.

(م ش)