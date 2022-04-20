منظمة CPT تكشف عن معلومات جديدة تتعلق بالهجمات التركية المحتلة على باشور كردستان

وأصدرت منظمة (CPT) بياناً حول آخر تطورات هجوم الدولة التركية المحتلة على مناطق الدفاع المشروع.

وقال البيان إن الدولة التركية أنزلت قواتها بطائرات الهليكوبتر والمظلات في الجبال شديدة الانحدار في زاب وآفاشين ومتينا وكوريجارو ونشرتهم في المنطقة.

وبحسب منظمة (CPT)، تقدم الجيش التركي مسافة 19 كيلومتراً من الحدود التركية إلى حدود شيلادزي. تريد الدولة التركية المحتلة بناء 5 قواعد عسكرية جديدة في”Çiyaya Reş – Şiketan Birîndaran – Aris Faris – Werxelê – Kurejaro”. يذكر أيضاً أن طائرات الاحتلال التركي تقصف آفاشين وباسيان وزاب وكوريجارو وماتينا وقرى برواري بالا منذ 17 نيسان / أبريل الجاري.

كما أشار البيان إلى تأثير الهجمات على المدنيين في المنطقة وقال: ”على الرغم من عدم تسجيل أي إصابة في صفوف المدنيين، إلا أن طائرات من دون طيار وطائرات الهليكوبتر تحلق بشكل دوري في المناطق الآهلة بالسكان، الغرض من هذا الهجوم نشر الخوف والذعر بين المواطنين. كما يعتمد سكان المنطقة في هذه الفترة على جمع الأعشاب الربيعية كمصدر دخل لهم. والآن باتوا غير قادرين على كسب لقمة عيشهم جراء القصف على المنطقة. كما أن للحرب تأثيراً سلبياً على السياحة.

المصدر: روج نيوز