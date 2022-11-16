منظمة المرأة الحرة الكردستانية تعلن برنامج فعالياتها بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة

بمناسبة اقتراب اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة في 25 تشرين الثاني الجاري، أعلنت منظمة المرأة الحرة الكردستانية، عبر بيان، برنامج الفعاليات التي ستنظمها، جاء في نصه:

"يجب حماية ثورة المرأة في كافة الأوقات.

يصبح الوضع في الشرق الأوسط وكردستان أكثر حساسية يوماً بعد يوم، في الوقت الذي يقترب فيه اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة في 25 تشرين الثاني الجاري، حيث تكثف الدولة التركية يومياً، هجماتها على المنطقة، وعلى جميع مناطق الشرق الأوسط، من ناحية أخرى، نرى أن ظاهرة ممارسة العنف ضد المرأة ازدادت، منها القتل باسم الشرف، وزواج القاصرات، ورفض توظيف المرأة في جميع المراكز العامة، وازدياد اعتقال السياسيات، والتهجير، حيث ازدادت أمثلة عنف السلطات ضد المجتمع، وهذا يعني أيضاً أن أسماء الحكومات ربما تكون مختلفة، لكن المحتويات والأفكار هي نفسها وتقتل المرأة بأساليب مختلفة، نشهد كل يوم كافة أعمال العنف بحق المرأة في جنوب كردستان، قبل فترة، اغتيلت المرأة المناضلة والأكاديمية ناكهان أكارسال، نرى سماع صدى صوت شعار "Jin ,Jiyan, Azadî"، "المرأة، الحياة، الحرية" في شرق كردستان وإيران، في الشهرين الماضيين. نحن في منظمة المرأة الحرة الكردستانية (RJAK)، نرى أن دعم هذه الثورة ضرورية، وأن 25 تشرين الثاني هو الوقت المناسب جداً للمرأة في جنوب كردستان، يجب على كافة النساء رفع أصواتهن. وبصفتنا منظمة المرأة الحرة الكردستانية ومثل الأعوام السابقة، سننظم الفعاليات بأساليب مختلفة، وندعو جميع النساء المحبات للحرية والمنظمات النسائية للانضمام إليها.

برنامج الأنشطة هو:

فتح معرض الصور بمساعدة منظومة المرأة الحرة في شرق كردستان (KJAR).

عقد سلسلة من الندوات حول العنف ضد المرأة.

تنظيم مسيرة في 25 تشرين الثاني بمشاركة النساء وأنصار الحرية".

(ل م)