منظمة الهلال الأحمر الكردي تنعي المسعف باسم محمد محمد

فقد مساء أمس مسعف في طواقم الهلال الأحمر الكردي حياته، في مخيم الهول باسم محمد محمد، بعد مهاجمته من قبل خلية لداعش أثناء تواجده في نقطته الطبية.

أصدرت منظمة هلال الأحمر الكردي بيانا إلى الرأي العام ونعت فيه زميلهم المسعف باسم محمد محمد.

وجاء في نص البيان: "تلقينا بحزن شديد نبأ فقدان زميلنا باسم محمد لحياته رغم جميع محاولات الانعاش التي قام بها زملاءنا، كان ذلك أثر إصابته بطلق ناري أثناء تأديته لواجبه الإنساني في المركز الرئيسي للهلال الأحمر الكردي في مخيم الهول.

باسم شاب في ريعان شبابه من مواليد الحسكة، اب لطفلين وكان ينتظر الثالث، عمل باسم في منظمات إنسانية عديدة اخرها مع الهلال الأحمر الكردي قرابة خمس سنوات، مشهود له بحسن سيرته وأخلاقه وتفانيه بعمله وإخلاصه لزملائه ولمرضاه.

منذ تأسيس منظمتنا وتبنيها العمل الإنساني والصحي يواجه زملائنا الانتهاكات بشكل مستمر وفي أخطر الأماكن، لكننا ملتزمون بميثاق ومبادئ العمل الإنساني. فقدنا خلال هذه السنوات أفضل رفاقنا، كان اخرهم الشهيد باسم محمد الذي ختم حياته وهو يؤدي عمله الإنساني.

أمام هذه المصاب لا يسعنا الا ان نعزي اهل باسم، زوجته وأطفاله، ونتمنى لجميع محبيه الصبر والسلوان".

(م)