منظمة العفو الدولية: 6.3 مليون شخص يعيشون مرحلة الجوع في السودان

أكدت منظمة العفو الدولية، الخميس، أن المدنيين في السودان، يعيشون "رعباً لا يمكن تصوره"، منذ بدء الاقتتال الدامي، حيث تدور مواجهات بين الجيش وقوات الدعم السريع، أطل شبح المجاعة مجدداً.

وصدر تقرير جديد عن منظمة "الفاو" المعنية بالأمن الغذائي، يكشف أن أكثر من 20.3 مليون شخص يعانون من مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأضاف أن ما يقرب من 6.3 مليون شخص في مرحلة الطوارئ من مراحل الجوع الحاد.

كما تابع أن أكثر من 42% من سكان البلاد يعانون انعدام الأمن الغذائي، وأكثر من 50% من سكان مناطق النزاع يواجهون الجوع الحاد.

كذلك أوضح أن عدد من يعانون من انعدام الأمن الغذائي تضاعف خلال عام واحد، مشيراً إلى أن الولايات الأكثر تضرراً هي الخرطوم وكردفان ودارفور.

وتتعاظم المخاوف من دخول البلاد في مجاعة واسعة النطاق، في ظل بوادر فشل موسم الزراعة المطري الذي يعتمد عليه أغلب السودانيين، نتيجة لشح الوقود والتقاوي وعدم توفر التمويل وملاحقة البنك الزراعي لمئات المزارعين المتعسرين عن سداد مديونياتهم.

(س ع)