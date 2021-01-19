منظمات ولجان ومراكز بحثية توجه نداء إلى رئيس منظمة الصحة العالمية

ووقّع على النداء الذي تضمن 4 مطالب، 16 منظمة ومركزًا بحثيًّا ولجان حقوقية.

وجاء في نص النداء، الذي ألقي اليوم في ديرك في مقاطعة قامشلو: "بداية لابد لنا كمنظمات مدنية سورية من أن نتوجه بالشكر والامتنان لمنظمة الصحة العالمية على جهودها في مكافحة الأمراض وسائر أوجه مسؤولياتها في عموم العالم.

لذا ومن هذا المنطلق جئنا نتقدم لسيادتكم بنداء استغاثة عاجلة لتقديم المساعدة الفورية للحد من انتشار وباء جائحة كوفيد – 19 على كامل مساحة سوريا، علمًا بأن الحرب أثقلت من معاناة الشعب السوري، وخاصة بعد خسارة الكثير من المراكز والكوادر الصحية، وازدياد حالات الفقر في المجتمع وأيضا خروج بعض المناطق من سيطرة الدولة بعد احتلالها من قبل تركيا والمرتزقة التابعين لها، كمنطقة عفرين وسري كانية (رأس العين) وكري سبي (تل أبيض)، إضافة إلى مناطق أخرى، كمناطق النزوح والمخيمات مثل مخيمات الشهباء وغيرها.

إن المنظومة الصحية في تلك المناطق بعد سيطرة المليشيات الإرهابية عليها تكاد تكون معدومة، مما أدى إلى ازدياد كبير في عدد حالات الإصابة والوفيات بهذا الفيروس.

وحيث إن ميثاق منظمة الصحة العالمية ينص على مساعدة الشعوب في مكافحة الأمراض والأوبئة، وبذل أقصى الجهود في عونها وضمان سلامتها بما في ذلك مكافحة وباء الفيروسات عبر توفير اللقاحات والأدوية والمعدات الطبية وسواها من أوجه المساعدة ما أمكن.

لذلك نتقدم بندائنا هذا إلى منظمة الصحة العالمية راجين ما يلي:

1 التوفير العاجل للقاح كوفيد – 19 المجاني وإيصاله بأقصى ما يمكن من سرعة إلى سوريا، ولا سيما إلى المناطق الأكثر عرضة للوباء، للحد من تبعاته ونسبة الوفيات.

2 إرسال معدات طبية وأجهزة عناية مركزة وفحص وغيرها من المستلزمات الملحة بصورة فورية وعاجلة.

3 إرسال أطقم وكوادر مختصة ومتخصصة طبيًّا من أجل فتح وإدارة مراكز التلقيح.

4 نشر برامج توعية صحية ووقائية وبالأخص في المخيمات.

يحدونا الأمل في أن يكون يوم السابع من نيسان كذكرى لتأسيس منظمة الصحة العالمية مناسبة يزداد الحرص فيه على ضمان حصول أكثر الناس عرضة لخطر الأمراض والأوبئة على اللقاحات، وأن تتحقق العدالة لجهة أولوية توزيعها على الدول الفقيرة.

المنظمات الموقعة:

1 منظمة المجتمع المدني الكردي في أوروبا.

2 مجموعة فجين.

3 حركة البديل الكردي- عفرين.

4 الهيئة القانونية الكردية.

5 قوى المجتمع المدني الكردستاني.

6 مركز ليكولين للدراسات والأبحاث القانونية.

7 مجموعة شهرزاد.

8 لجنة حقوق الإنسان في سوريا (ماف).

9 الجمعية الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان في النمسا.

10 منظمة حقوق الإنسان في سوريا (ماف).

11 المنصة الجماهيرية لوحدة الصف الكردي في روج آفا والمهجر.

12 اتحاد إيزيديي سوريا.

13 الاتحاد النسائي الكردي في سوريا رودوز.

14 كروب أعمال إنسانية الكرد في الدانمارك.

15 الجمعية الكردية في سندابورغ – الدانمارك.

16 Afrin media Center

(ع ع/م ح)

ANHA