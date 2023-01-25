منظمات وأحزاب سياسية في باكور تعلن تنظيم مسيرة حاشدة احتجاجاً على العزلة 

عقد كلّ من المتحدّثة باسم حزب الشعوب الديمقراطي، إيبرو غوناي، الرئيسة المشتركة لحزب الأقاليم الديمقراطي، صالحة آيدنيز، الرئيس المشترك لمؤتمر المجتمع الديمقراطي، بردان أوزتورك، وممثلو المؤسسات الديمقراطيّة مؤتمراً صحفيّاً في مبنى حزب الأقاليم الديمقراطيّ في آمد.

تمّ خلال المؤتمر الكشف عن برنامج الفعالية التي ستُقام احتجاجاً على العزلة المفروضة على القائد أوجلان في إمرالي.

وتحدّثت مديرة اتحاد الجمعيات القانونية ودعم أسر السجناء والمعتقلين TUAD-FED، صفيّة آكداغ خلال المؤتمر الصحفي قائلةً: "نحن نسير نحو إمرالي من أجل الحل. لا ترد أي معلومات عن السيد عبد الله أوجلان الذي نُقل إلى تركيا بمؤامرةٍ دوليّة واعتقاله في ظلّ عزلةٍ مشدّدة منذ 24 عاماً، منذ 22 شهراً. إنّ الشعب الكردي والشعوب في تركيا والشرق الأوسط تعتبر السيّد أوجلان إرادة الحل، ولهذا فهي ترفض هذه العزلة ويطالبون بالسماح للمحامين برؤيته فوراً".

وسلّط المؤتمر الصحفي الضوء على موقف لجنة مناهضة التعذيب الأوروبيّة التي لم تدلِ بأي تصريح رغم زيارتها لإمرالي وأشار إلى أنّ هذا يثير قلق الشعب الكردي والرأي العام الديمقراطي.

وتابع البيان بالقول: "لن تتخلّص تركيا من الأزمات الاقتصاديّة والسياسية والاجتماعيّة طالما أنّ العزلة المفروضة على السيّد أوجلان مستمرّة. لأنّ هذه العزلة المفروضة في إمرالي تعني عدم حلّ القضيّة الكرديّة واستمرار الحرب وهو ما يعود بالضرر على البلاد. فقد تمّ في شخص السيّد أوجلان تقييد إرادة الحل والسلام الاجتماعي في تركيا، وقمع المستقبل الحر للشعوب. فالعزلة المشدّدة تؤدي إلى فاشيّة متصاعدة وتفاقم المشاكل الحاليّة".

وأشارت صفيّة آكداغ إلى أنّ العزلة المشدّدة المفروضة في إمرالي قد تحوّلت لاستراتيجيّة حكم لسلطة حزبي العدالة والتنمية والحركة القوميّة وقالت: "ندعو السلطة إلى التراجع عن هذه اللعبة الخطرة المتمثّلة برؤية إمرالي ميداناً للألاعيب لأنّ عواقبها وخيمة".

وأعلن البيان وباسم ملايين الأشخاص أنّه يجب إنهاء سياسة العزلة والسماح للمحامين برؤية القائد فوراً وتابع بالقول: "وفي هذا السياق وللتعبير عن مطالبتنا بالحل، قرّرنا تنظيم مسيرةٍ نحو كمليك تحت شعار "نسير نحو إمرالي من أجل الحل". وستنطلق المسيرة في الـ 6 من شباط القادم عبر محورين أحدهما من كفر والآخر من قوسر وستنتهي في الـ 15 من الشهر ذاته في كمليك. وتأتي هذه المسيرة احتجاجاً على العزلة وانعدام الحل وسعياً للعدالة. هذا وستستمرّ فعالياتنا بلا هوادة حتّى يتمكّن المحامون من الالتقاء بالسيّد أوجلان".

ودعا البيان الشعوب والقوى الديمقراطيّة إلى المشاركة في المسيرة.

(ر)