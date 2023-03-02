منظمات نسوية تمد يد العون لأحياء الشيخ مقصود والأشرفية

أرسل عدد من المنظمات النسوية النشطة في عدد من دول العالم مبالغ مالية إلى مجلس المرأة السورية في حلب الذي بدوره حوّلها إلى مستلزمات غذائية وقام بتحضير السلال الغذائية وتوزيعها على الأهالي المقيمين في أحياء الشيخ مقصود والأشرفية والمتضررين جراء الزلزال، وبدأ توزيعها على العوائل منذ اليوم.

الناطقة باسم مجلس المرأة السورية في مكتب حلب هيفاء حسن قالت إنهم قاموا بتوزيع 400 سلة غذائية وهم الآن بصدد توزيع 400 سلة أخرى وهي تتضمن معلبات وبقوليات.

وأردفت هيفاء: "نحن كمجلس نسوي سوري عملنا يتمحور حول الجانب الاجتماعي والجانب السياسي ونهتم بتوعية المرأة،، لكن بعد كارثة الزلزال نسقت منظمة نمساوية مع مجلس المرأة السورية، وأرسلت مبالغ مالية من قبلها لتحضير سلال غذائية".

وشجبت هيفاء الحصار المفروض على الحيين وشح المساعدات الإنسانية التي وصلت، وقالت: "المشكلة الأساسية التي نواجهها لم تكن في الزلزال بل كانت في الحصار الذي لا يزال مفروضاً على حيي الشيخ مقصود والأشرفية، فقد مُنع دخول المساعدات، والمساعدات التي دخلت إلى الحيين قليلة جداً ولا تغطي احتياجات الشعب بشكل كامل، فحي الشيخ مقصود احتضن جميع شعوب المنطقة حتى من مناطق حكومة دمشق".

يذكر أنّ حيي الشيخ مقصود والأشرفية يعانيان من الحصار منذ أعوام، لكن الشعب في الحيين كان دائماً يداً بيد لتجاوز هذه الأزمة الاقتصادية.

(كروب/ك)

ANHA