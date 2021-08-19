منظمات نسائية وحقوقية تطالب بغداد ودمشق بحماية سيادتهما

في ضوء الهجومين الأخيرين على شنكال، والقصف العشوائي على ناحية زركان أدلى مؤتمر ستار، اتحاد المحامين في إقليم عفرين، مجلس مقاطعة كري سبي ومكتبي تجمع نساء زنوبيا في الرقة والطبقة، ببيانات منفصلة ندّدت بهجمات الاحتلال التركي المتكررة على شنكال ومقاطعة الشهباء ومناطق شمال وشرق.

هذا وتجمع العشرات من عضوات وإداريات المؤسسات المحلية في الشهباء، في ناحية الأحداث بمقاطعة الشهباء حاملات أعلام مؤتمر ستار وأعلام مجلس المرأة الحرة، للإدلاء ببيان قرئ باللغتين العربية من قبل زلوخ شيخو وروناهي شيخو باللغة الكردية.

وأدان البيان هجمات الاحتلال التركي على شنكال، مستنكراً دعم الحزب الديمقراطي الكردستاني للاحتلال، مبيناً أن الأخير يتبع "سياسة قذرة" هدفها النيل من إرادة الشعب الكردي.

وشدّد البيان على أن نساء عفرين والشهباء يرفعن وتيرة نضالهن ومقاومتهن في وجه أردوغان الفاشي والحزب الديمقراطي الكردستاني، مناشداً لمنظمات حقوق الإنسان بالخروج عن صمتها وتأدية المسؤوليات المنوطة بها.

تركيا مستمرة في انتهاكها للقانون الدولي

كما تجمع العشرات من محاميّ إقليم عفرين أمام مركزهم الواقع في قرية تل سوسين التابعة لناحية الأحداث في مقاطعة الشهباء، للإدلاء ببيان قرئ باللغة العربية من قبل عضو اتحاد محامي عفرين لازكين كور.

وقال البيان إن "الدولة التركية مازالت مستمرة بانتهاكها للقانون الدولي والأعراف والمواثيق الدولية من خلال التدخل بسيادة الدولة مستغلة الصمت الدولي حيال ذلك بهدف تمرير مشروعها العثماني في المنطقة".

لافتاً أن استهداف المكون الإيزيدي في شنكال يشكل انتهاكاً واضحاً لسيادة الدولة العراقية، واستنكر اتحاد المحامين في إقليم عفرين "هذه الهجمات المتكررة والمتجددة من قبل الاحتلال التركي ومرتزقته على المنطقة والمدنيين" وطالب المجتمع الدولي ومؤسساته بالقيام بواجبها القانوني والإنساني تجاه تصرفات الدولة التركية والضغط عليها وإجبارها بالانسحاب من كافة المناطق السورية المحتلة وتطبيقاً لميثاق ومبادى الأمم المتحدة.

كما طالب دمشق وبغداد "بالقيام بواجبهما تجاه أراضيهما وفرض سيادتهما عليها ومنع تدخل الدولة التركية فيها".

الضامن الروسي وحكومة دمشق مسؤولان حيال الهجمات التركية

كما أدلى مجلس مقاطعة كرين ببيان قرئ من قبل نائب الرئاسة المشتركة للمجلس، هزاع محمد، بحضور العشرات من أعضاء اللجان التابعة لمجلسي مقاطعة كري سبي وناحية عين عيسى.

وأدان البيان الهجمات التركية على زركان ومشفى سكينية والسوق الشعبي في شنكال، ولفت أن المحتل التركي مستمر بجرائمه تجاه المدنيين في مناطقهم الآمنة، مستشهداً بالمجزرة التي ارتكبها مؤخراً في قرية الصفاوية التابعة لناحية عين عيسى والتي راح ضحيتها أب و3 من أطفاله، بالإضافة لإصابة زوجته وطفلته بجراح خطيرة.

وشكك مجلس مقاطعة كري سبي خلال البيان بصمت الضامن الروسي وحكومة دمشق حيال هذه الهجمات، كونها الضامن لوقف إطلاق النار في المنطقة وتتحمل مسؤولية حياة وسلامة المدنيين على خطوط التماس مع العدو التركي.

وطالب المجتمع الدولي بالتدخل والضغط على تركيا لوقف هجماتها على المدنيين العزل، وأهاب البيان في ختامه بكافة المواطنين في شمال وشرق سوريا بالوقوف خلف قوات سوريا الديمقراطية ومساندتها لصد الهجمات التركية على المنطقة.

'نعدكم شعب شنكال سنخاطب كل الجهات حتى يتوقف الظلم عنكم'

وألقى تجمع نساء زنوبيا في الرقة وريفها بياناً إلى الرأي العام، قرئ أمام مركز التجمع من قبل الإدارية اعتماد الأحمد.

وأدان التجمع في بيانه الهجمات التركية ودعا لتحرك دولي لوقفها وكف التغاضي عما تقوم به "الدولة العثمانية الرأسمالية".

وأعرب التجمع عن تضامنه مع أهالي شنكال، قائلاً: "إلى شعب شنكال وكل الشعوب التي تتعرض للقصف والإبادة من قبل الاحتلال التركي نقول لهم صبراً على الأمر سيأتي يوم ويتحقق النصر بإرادتكم ويظهر الحق، فكلنا استطعنا بإرادتنا القوية وصبرنا تحرير مناطقنا".

وأضاف "نعدكم شعب شنكال سنبقى نخاطب بصوتنا وقلمنا كل الجهات المعنية حتى يتوقف هذا الظلم والاضطهاد في كل مكان، فبقوة وإرادة الشعوب المضطهدة سيتحقق النصر ويعم السلام فألف لعنة تحل كل يوم على الطاغية من أمهات شنكال والأطفال اليتامى".

وأدلى تجمع نساء زنوبيا في الطبقة أيضاً ببيان أدان الهجمات على زركان وشنكال ومنبج وعفرين ألقته الإدارية لمكتب العلاقات في مكتب التجمع، نسرين العبيد.

(كروب/ س ر)

ANHA