منظمات نسائية تدعو العالم إلى التضامن مع نساء روج آفا اللواتي حاربن داعش

كشف مكتب المرأة ومنظمات المجتمع المدني لإقليم عفرين للرأي العام، قبل فترة، حصيلة جرائم الدولة التركية المحتلة ومرتزقتها بحق نساء عفرين.

وذكر فيها أن 84 امرأة، قتلن على يد الدولة التركية ومرتزقتها منذ احتلال عفرين وإلى الآن. وآلاف النساء اختطفن، وانتحرت 6 نساء. كما أن آلاف النساء المختطفات في سجني دوار كاوا وكفر جنة يتعرضن للتعذيب والاغتصاب.

وبحسب الحصيلة التي أصدرتها منظمة حقوق الإنسان في عفرين – سوريا، فقد اختطف 301 مواطنًا، بينهم 25 امرأة، فيما قُتل خمسة منهم، خلال الأشهر الثلاثة المنصرمة (آب وأيلول وتشرين الأول).

ولا تمثل هذه الإحصائيات الصورة الحقيقية لوحشية المرتزقة والدولة التركية بحق النساء، بل إنها جزء بسيط من الواقع المرير في المناطق المحتلة.

حول هذا الموضوع، تحدثت عضوة لجنة العلاقات الخارجية في مؤتمر ستار في مقاطعة عفرين، زوزان مصطفى، وعضوة هيئة المرأة في مقاطعة عفرين المحتلة، أمينة ملا حسن، لوكالتنا.

'يجب إرسال بعثة لمنظمات حقوق الإنسان إلى عفرين فورًا'

أوضحت عضوة لجنة العلاقات الخارجية في مؤتمر ستار في مقاطعة عفرين، زوزان مصطفى، أن الجرائم التي ترتكب بحق النساء في عفرين خطيرة جدًّا، وتابعت "ترتكب الدولة التركية المحتلة الجرائم بحق أهالي عفرين وخاصة النساء منهم، أمام أنظار العالم، الذي يلتزم الصمت حيال هذه الجرائم. فيما تستفيد الدولة التركية المحتلة من هذا الصمت وتصعّد هجماتها في المنطقة".

كما أوضحت زوزان مصطفى أنه يجب إرسال بعثة لمنظمات حقوق الإنسان ومنظمات المرأة إلى عفرين وتابعت "تختطف الدولة التركية ومرتزقتها نساء عفرين يوميًّا، وتقوم بتعذيبهم واغتصابهم داخل المعتقلات. يجب ألّا تقبل منظمات المرأة وحشية الاحتلال التركي بحق النساء، ويجب إرسال بعثة فورية لمنظمات المرأة وحقوق الإنسان إلى عفرين لمتابعة الوضع هناك".

'عاصمة داعش أُسقطت على يد نساء روج آفا'

وأشارت عضوة هيئة المرأة في مقاطعة عفرين المحتلة، أمينة ملا حسن، إلى جرائم الدولة التركية بحق النساء في عفرين، وقالت "كما نعلم، فإن عاصمة الخلافة (الرقة) التي أُعلن فيها داعش، سقطت ببسالة المقاتلات الكرديات، وتحرّر العالم من وحشية داعش. ولهذا، فإن الاحتلال ومرتزقته ينتقمون لداعش بارتكاب هذه الجرائم".

وأوضحت أمينة ملا حسن أن حالة النساء المختطفات في السجون من قبل الاحتلال التركي خطيرة جدًّا، وتابعت "آلاف النساء المختطفات يتعرضن للاغتصاب والتعذيب على يد المرتزقة، ويواجهن الموت يوميًّا".

ولفتت أمينة ملا حسن إلى أن العالم مدينٌ للمقاتلات اللواتي هزمن داعش، قائلة "دفعت نساء روج آفا والعفرينيات ثمنًا باهظًا في الحرب ضد مرتزقة داعش، وحررن البشرية من خطرهم. يجب أن تتخذ جميع منظمات ومؤسسات المرأة موقفًا ضد وحشية وجرائم الدولة التركية في عفرين".

(ر)

ANHA