منظمات نسائية في تل كوجر تستنكر انتهاكات الاحتلال ضد النساء في عفرين

ونظم مؤتمر ستار ومؤسسات المجتمع المدني تجمعاً في ناحية تل كوجر لاستنكار انتهاكات جيش الاحتلال التركي ومرتزقته بحق النساء في عفرين.

وقرأ خلال التجمع البيان الذي أصدره مؤتمر ستار بهذا الصدد من قبل الإدارية منى المزعل.

وجاء في البيان "نحن في مؤتمر ستار ونساء منظمات ومؤسسات المجتمع المدني في تل كوجر، ندين ونستنكر الجرائم التي ترتكب بحق النساء في عفرين، وممارسة العنف ضد المرأة".

وأضاف "لمسنا في الأيام الأخيرة ارتفاع وتيرة العنف، وكان أبشع أنواع العنف هو خبر النساء العاريات في سجون الاحتلال، ولا يزال الاحتلال والفصائل التابعة له يخطف النساء ويجمعهن في مقرات المرتزقة، وهذا عمل إجرامي مناف للقيم والمبادئ الإنسانية، كما أنها إهانة بحق المرأة عالمياً، وضربة موجهة للمرأة الطليعية التي قادت ثورة الإنسانية".

البيان ناشد الرأي العام العالمي والجهات الدولية المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف واضحة وجريئة في إدارة واستنكار هذه الجرائم والعمل على تشكيل لجان لتقصي الحقائق في عفرين منطقة عفرين".

(ك ع/ك)

ANHA