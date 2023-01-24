منظمات حقوقية وأحزاب سياسية تطالب CPT بالكشف عن الوضع الصحي للقائد أوجلان

وتجمع العشرات من أعضاء المؤسسات والاتحادات المدنية وممثلين عن الأحزاب السياسية في إقليم عفرين، اليوم الثلاثاء، للإدلاء ببيان؛ عن المؤامرة الدولية التي استهدفت القائد، حاملين صور القائد وذلك في الساحة الرئيسية لمخيم سردم الواقعة بناحية فافين في مقاطعة الشهباء.

وأدلى بالبيان باللغتين الكردية والعربية، عضو هيئة الدفاع عن القائد أوجلان، جبرائيل مصطفى، وجاء في البيان:

"إن استمرار العزلة على القائد عبد الله أوجلان؛ هو استمرار للمؤامرة الدولية التي استهدفته قبل 24 عاماً، ومازالت هذه المؤامرة مستمرة، وذلك بفرض العزلة على القائد على الرغم من مرور أكثر من 23 عاماً على سجنه في إمرالي، وماتزال تركيا تفرض عليه عقوبات انضباطية، علماً بأن ما تفعله الدولة التركية، مخالف لكافة العهود ومواثيق الدولية وحقوق الإنسان.

ودعا البيان المنظمات الحقوقية والدولية؛ وخاصة لجنة مناهضة التعذيب الأوروبية بإرسال تقرير واضح وصريح عن حالته الصحية".

وانتهى البيان بترديد الشعارات التي تحيي القائد عبد الله أوجلان.

(م)

ANHA