منظمات حقوقية تستنكر زيارة رئيس المحكمة الاوربية لحقوق الانسان إلى تركيا

استنكرت عدد من المنظمات الحقوقية زيارة رئيس المحكمة الاوربية لحقوق الانسان روبرت راجنار سبانو الى تركيا لقائه بالمسؤولين الاتراك.
خبر 2020-09-08T22:52:00 مركز الأخبار

أصدرت مجموعة من المنظمات الحقوقية الكردية بياناً بصدد زيارة  رئيس المحكمة الاوربية لحقوق الانسان إلى تركيا، ورأت أن الزيارة لا تعكس سوى الواقع المؤسف الذي بلغه غالبية ممثلي وجهات الحق و القانون والعدل وحقوق الانسان الحكومية في العالم.

وجاء في البيان:

بْعيد الزيارة التي أجراها رئيس المحكمة الاوربية لحقوق الانسان السيد روبرت راجنار سبانو الى تركيا أوائل شهر سبتمبر الجاري و لقائه بعدد من المسؤولين الاتراك و على رأسهم الرئيس أردوغان، رأينا بأن هذه الزيارة تحمل دلالات صادمة كثيرة و عميقة، تفرض علينا التطرق لها ولو بإيجاز شديد من خلال بياننا هذا .

الزيارة حقيقةّ و قبل كل شيء لا تعكس سوى الواقع المؤسف الذي بلغه غالبية ممثلي و جهات الحق و القانون و العدل و حقوق الانسان الحكومية في العالم، و إلا فما معنى أن يزور قاضٍ يمثل اعلى هيئة قضائية في اوربا كلها وبالصورة التي شاهدناها،  رئيسا و مسؤولين يمثلون دولة هي لدى الجهة التي يمثلها القاضي ذاتها تحتل صدارة قائمة الدعاوى المقامة ضدها بخصوص اجرامها وانتهاكاتها في مجال حقوق الانسان و الحريات و غير ذلك.

إذ هل يستطيع القاضي سبانو أن يبرر لنا مثالاً المنطق أو المستند القانوني أو غير القانوني  الذي  أباح له زيارة شخص أوغل في الاجرام و الانتهاكات داخل تركيا و خارجها مثل اردوغان و دعوته لهذا الاخير لأن يحترم سيادة القانون و قرارات المحكمة بعبارات الودّ و المناشدة  . فلو كان ذلك مجدياً و كافيا لما كانت الحاجة الى العقاب أو العقوبة و وسائل الزجر و الردع و الاصلاح من اصلها و لكان الكل خاطب المجرمين أو منتهكي القوانين و الانظمة بذاك الاسلوب ؟!!

كيف تسمح أخلاق و مهام  قاضٍ يشغل موقعاً كموقعه و كيف يسمح علمه و ضميره  بأن يقبل دكتوراه فخرية من جامعة  مارست جملة من الانتهاكات السافرة و الثابتة بحق عديد الاكاديميين لديها ارضاء للسلطة و السلطان، إنها حقّا لسابقة في أن يتشرف قاض بوسام الخارجين عن القانون و تكريمهم ؟ !!!!

عبر أيّ عذر شرع  السيد سبانو لنفسه بأن يزور شخصاّ مثل رئيس بلدية ماردين اغتصب هو حزبه الحاكم تمثيل البلدية اغتصابا من ممثلها و ممثليها الشرعيين المنتخبين من الشعب ؟!!!!

ثم لماذا أتت هذه الزيارة من السيد القاضي للمجرمين و المنتهكين في هذا التوقيت بالذات و ما زال الأوفياء لحقوق الانسان يعيشون الحداد على وفاة المحامية ابرو تيمتك كإحدى آلاف و ملايين كانوا ضحايا من زارهم السيد سبانو و اكرموا ضيافته و اكرمهم بدوره ؟!!!

نكتفي بهذا ...و نراه كافياً لأن نعبّر عن ألمنا العميق و استنكارنا و استيائنا الشديد ازاء كل تفاصيل زيارة السيد سبانو الى تركيا، كما نعتبر تلك الزيارة جريمةً من منطلق انها دعم و تقدير و تكريم و تشجيع للجريمة و المجرمين، و الزيارة نراها عاراّ على جبين المحكمة الاوربية و مجلس اوربا ككل و ممثلي القانون و حقوق الانسان عموما، و أقل خطوات تدارك ذاك العار الواجبة هي في عزل القاضي سبانو و التحرّك بجدية و مسؤولية حيال تركيا و تحديدا اردوغان و نظامه.

المنظمات الموقعة على البيان:

- مركز ليكولين للدراسات و الأبحاث القانونية . ألمانيا

- الهيئة القانونية الكردية.

- منظمة حقوق الانسان عفرين سوريا.

- منظمة حقوق الانسان في الجزيرة .

- منظمة حقوق الانسان في الفرات .

- مركز عدل لحقوق الانسان.

- المنظمة الكردية لحقوق الانسان في سوريا ( DAD ).

-  جمعية الدفاع عن حقوق الانسان في النمسا.

- لجنة الدفاع عن حقوق الانسان في سوريا (MAF ).

- منظمة المجتمع المدني الكردي في اوربا.

- منظمة حقوق الانسان في سوريا (ماف ).

- اتحاد المحامين في شمال وشرق سوريا .

- مركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة في سوريا .

- منظمة مهاباد لحقوق الانسان.

- مركز توثيق الانتهاكات في شمال شرق سوريا.

- جمعية الشعوب المهددة - فرع المانيا .


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