منظمات حقوقية تدين افتعال الحريق في سجن افين بإيران

جاء ذلك خلال بيان أدلي اليوم الأربعاء، أمام مبنى مجلس العدالة في مدينة كوباني، قرأته القاضية في النيابة العامة مروة أحمد بحضور حقوقيين ومحامين.

وجاء في البيان: "استمراراً لنهج السلطات الإيرانية في الاستبداد والقمع والتضييق على الشعب في مجال الحريات العامة، اعتقلت أجهزة الأمن الإيرانية وقتلت تحت التعذيب المواطنة الكردية جينا أميني لمجرد أنها لم ترتدي الحجاب وفق التعاليم الدينية المتشددة، فاندلعت على إثرها التظاهرات الشعبية في إيران عامة والمدن والمناطق الكردية خاصة، فلجأت الدولة الإيرانية وبالتعليمات من المراجع العليا فيها إلى محاولة قمع الانتفاضة وكم الأفواه والأصوات المنادية بالحرية".

تابع البيان: "واستخدمت كافة أصناف الترهيب والاعتقالات التعسفية وقتل المتظاهرين بالرصاص الحي والتنكيل بهم في السجون، حيث استشهد المئات من المنادين بالحرية والتغيير، وتم تغييب عشرات الآلاف في السجون، حيث تم افتعال حريق في أحد مراكز الاعتقال التعسفي بهدف إحراق وقتل المعتقلين بهذه الطريقة الوحشية لزرع الخوف في نفوس الناس وردعهم عن التظاهر".

وأدان البيان هذه الجرائم والانتهاكات اللا إنسانية للسلطات الإيرانية، والتي تعتبر مخالفة للقوانين الدولية وشرائع حقوق الإنسان وميثاق الأمم المتحدة.

شدد البيان "نهيب بالمجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان العمل بالوسائل الممكنة للضغط على السلطات الإيرانية ومنعها من الاستمرار في نهجها الإجرامي والدموي تجاه شعبها ومواطنيها، وإطلاق سراح المعتقلين وإفساح المجال أمامهم للتعبير عن الرأي وممارسة الحقوق والحريات التي تصونها القوانين والمواثيق الدولية".

وكان حريق قد شب في سجن "أفين" بالعاصمة الإيرانية طهران، السبت المنصرم 15 تشرين الأول الجاري، وسط سماع أصوات إطلاق النار وصافرات الإنذار، مما أدى إلى مقتل 8 سجناء وإصابة العشرات منهم حسب إحصائيات رسمية.

وقد وُجهت أصابع الاتهام إلى السلطات الإيرانية في افتعال الحريق ضمن السجن الذي يحتجز فيه الكثير من الذين شاركوا في المظاهرات المنددة بمقتل الشابة الكردية "جينا أميني" منذ منتصف أيلول/سبتمبر المنصرم.

(ج م/د)

ANHA