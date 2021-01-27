ووجهت المنظمات الأوروبية السبعة خلال البيان دعوة إلى النساء للمشاركة في حملة "100 سبب لمحاكمة الديكتاتور أردوغان".

وجاء في نص البيان أن "اثنتين من النساء اللواتي كنّ قلبًا وسندًا لثورة شمال وشرق سوريا استُهدفتا وقُتلتا بعد أن تلقيتا التهديدات من مرتزقة داعش، وأن ذلك لن يثنينا عن أداء العمل خدمة للنساء والمجتمع وبناء مستقبل بديل".

وأضاف البيان أن "هاتين الامرأتين ثورة حيّة، وقد ناضلتا سعيًا إلى إحداث التغيير في مجتمعهما ليصبحا مثالًا للعمل الجيد".

وأوضح أن "هذا الحادث يندرج في إطار سلسلة من أحداث قتل النساء الطليعيات بشكل منظم، فداعش والمجموعات المماثلة له ضعفاء في أساسهم، ومهما وصلوا إلى مستويات متقدمة من الوحشية، إلا أنهم ليسوا شيئًا دون دعم الدول القوية".

وأشار البيان إلى أن "الدولة التركية تعمل بشكل مستمر على دعم هذه المجموعات، وأعطت في الكثير من المرات الأوامر لتنفيذ الهجمات مثل حادثة الاغتيال الأخيرة، كمان أن دولًا مثل بريطانيا وغيرها تدعم الدولة التركية في حرب الوكالة، وأن الأطراف الدولية التي كانت تقول إنها تناضل من أجل الحرية والديمقراطية هي المسؤولة عن مثل هذه الهجمات وأيديها ملطخة بالدماء".

وفي الختام، دعت المنظمات إلى دعم حملة النساء الكرد في أوروبا بمواجهة قتل النساء من جانب تركيا: https://100-reasons.org/ “

Rêxistinên ku li ser daxuyaniyê îmze kirine ev in:

Kurdistan Solidarity Network Jin

Women Defend Rojava UK Committee

Kurdish Women’s Initiative UK

Kurdish People’s Assembly UK

Southall Black Sisters

Women’s Strike assembly

FiLiA