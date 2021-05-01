منظمات عمالية ومدنية تبارك الأول من أيار

هذا وبارك اتحاد الكادحين في إقليم الفرات وحركة المجتمع الديمقراطي لإقليم عفرين والحركة الشيوعية الثورية 1 أيار على كافة العمال والعاملات.

اتحاد الكادحين

وأدلى الإداري في اتحاد الكادحين في إقليم الفرات عكيد عبدو ببيان في ساحة الشهيد عكيد وسط مدينة كوباني بمشاركة عدد من العمال وأعضاء الاتحاد الكادحين رافعين لافتات تحيّي يوم ١ أيار.

وقال البيان: "إننا في اتحاد الكادحين في إقليم الفرات نتوجه إلى الطبقة العاملة في العالم بعيد العمال العالمي، في الأول من أيار، بأصدق التهاني والتبريكات وأطيب الأمنيات".

وطالب البيان العمال والكادحين وجميع فئات الشعب في إقليم الفرات "بالتحرك والوقوف في وجه جميع ممارسات الأطراف المستغلة للصراع السوري، وذلك بما يتوافق مع مصالحهم وأجنداتهم ومحاولاتهم حرمان الشعب والطبقة العاملة في سوريا على وجه العموم وشمال وشرق سوريا بشكل خاص من التمثيل الفعلي في التعبير عن إرادتها ورغباتها الحقيقية في الاجتماعات والنقاشات التي تجري من أجل مصير الشعب في جميع أنحاء سوريا دون تفرقة واستثناء، فالعمال والكادحون ليسوا مجرد أعداد لإضفاء الطابع الشرعي على اجتماعاتهم بل لهم الدور الفعال في بناء وطنٍ تسمو فيه العدالة" .

وأضاف: "نعمل جاهدين على تحرير الأراضي المحتلة من قبل الدولة التركية وعصاباتها التي تمارس أبشع الجرائم بحق سكانها الأصليين ووقف التغيير الديمغرافي وسياسة القمع والتهجير التي تمارسها الدولة التركية ومرتزقتها في عفرين وسري كانيه وكري سبي"، وأدان الهجمات الاحتلالية على زاب ومتينا وآفا شين.

كما طالب البيان الرأي العام العالمي ومنظمة الأمم المتحدة ومنظمة حقوق الإنسان بالضغط على الدولة التركية لوقف ممارساتها الممنهجة واللاأخلاقية واللاإنسانية ووقف جميع الأعمال والمخططات العدائية المستمرة التي تقوم بها على المناطق الآمنة في سعي إلى ضرب الاستقرار والأمن والعيش المشترك والتآخي لشعوب شمال وشرق سوريا.

وأكد البيان أنه وباستهداف الأرض والزرع وخفض الوارد المائي لمياه نهر الفرات وحرمان المنطقة من حصتها من مياه النهر تنتج أضرارٌ، تلحق بالأيدي العاملة والكادحة وجميع مكونات الشعب.

كما دعا اتحاد الكادحين منظمة الصحة العالمية إلى توفير الرعاية الصحية اللازمة واللقاحات لجميع العمال والكادحين في شمال وشرق سوريا، حتى يستطيعوا مواجهة هذا الوباء الخطير كورونا الذي يفتك بالعالم.

حركة المجتمع الديمقراطي لإقليم عفرين

وأدلت الحركة ببيان، قرئ باللغتين العربية من قبل العضو حسين ولو، والكردية من قبل عضوة لجنة التدريب والتعليم المجتمع الديمقراطي شهيناز عمر، من أمام مجلس مخيم سردم التابع لناحية أحداث في مقاطعة الشهباء.

وتطرق البيان إلى الخلفية التاريخية ليوم العمال العالمي، ولفت إلى هجمات جيش الاحتلال التركي، وقال: "في الوقت الذي يتم فيه الاحتفال بهذه المناسبة نجد الطائرات التركية تقوم بقصف عشوائي على شعبنا الكردي في مناطق الدفاع المشروع ومناطق شمال وشرق سوريا منتهكةً كافة الأعراف والقوانين الدولية".

وانتهى البيان بإدانة منظمات المجتمع المدني واتحاد العمال للهجمات اللاإنسانية ومطالبة كافة المنظمات الدولية والحقوقية وهيئة الأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية بوقف العدوان التركي ومرتزقته.

فيما وناشد جميع الاتحادات ومنظمات المجتمع المدني في العالم للوقوف ومساندة ثورة روج آفا وشمال وشرق سوريا لأنها تمثل الثورة الحقيقية للطبقة الكادحة وتصون حقوقهم المشروعة في الحرية والكرامة.

الحركة الشيوعية الثورية

أدلت الحركة ببيان، قرئ في حديقة القائد من قبل الإدارية في الحركة فادية سيدو.

وقال البيان إن الخروج للدفاع عن أراضي باشور وشمال سوريا ضد كل المحتلين وأعداء الثورة في الأول من أيار، ضروري لجميع شعوبنا.

ونوّه إلى نزول "الديمقراطيين والمناهضين للفاشية والاشتراكيين والنساء في العالم إلى الشوارع في الأول من مايو للدفاع عن ثورة روج آفا المحبة للحرية ودعم المقاومة في جبهات حرب الشوارع".

واختتم البيان "إن نداءنا لشعوب العالم هو الوقوف في وجه هذه الاعتداءات على الناس والعمال والنساء والشباب في روج آفا والوقوف معنا ضد الدولة التركية الفاشية".

(س ر)

ANHA