منظمات المجتمع المدني: القصف التركي على شنكال ومخمور هو استمرار لمشروع داعش

وأدان البيان الذي قرئ أمام مبنى منظومة المجتمع المدني في الحي الثاني من مدينة الطبقة من قبل الرئيس المشترك فيها سطام الفرج؛ الحملة الهمجية البربرية التي يقودها طاغية العصر أردوغان على شنكال، مناشداً المنظمات الحقوقية والإنسانية ومجلس الأمن لوضع حد لهذه الاعتداءات غير المبررة على أهالي شنكال ومخيم مخمور.

وأكد البيان أن تركيا تقوم بإعادة أمجاد الدولة العثمانية التي اندثرت ولن تعود، مشيراً الى إجرام الدولة التركية الذي يهدف الى التطهير العرقي والقصف الممنهج، ودعم تركيا للمنظمات الإرهابية من داعش إلى جبهة النصرة إلى ما يسمى بالجيش الوطني.

كما أشار البيان إلى البطولات التي تقدمها قوات سورية الديمقراطية ووحدات حماية شنكال للتصدي للعدوان التركي، وإرادة الشعب العظيم المتمثلة بإخوة الشعوب، مستذكراً الشهداء الذين قدموا أرواحهم في سبيل تحرير الأراضي من الإرهاب وبناء مشروع الأمة الديمقراطية.

( و ه-ع أ/م )

ANHA