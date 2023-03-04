منظمات المجتمع المدني واتحاد الفلاحين يدينون حبس الاحتلال التركي لمياه نهر الفرات

تجمع أعضاء اتحاد الفلاحين ومنظمات المجتمع المدني، عند نهر الفرات بجانب الجسر القديم، اليوم السبت، للإدلاء ببيان؛ لإدانة حبس الاحتلال لتركي لمياه نهر الفرات، قرئ من قبل عضو الاتحاد، عبد اللطيف الإبراهيم.

وأكد البيان أن "دولة الاحتلال التركي تستمر باتباع سياسة حرب المياه وتجويع الشعوب، وسط صمت القوى الدولية التي لم تضع حداً لها، وأن تقاسم مياه الأنهار مسألة مهمة في العلاقات الدولية وحسن الجوار بين الدول التي تتقاسم مياه الأنهار العابرة وهي قضية حقوقية بامتياز؛ لأنها تعبر عن حقوق شعوب هذه البلدان".

شدد البيان "ندين ونستنكر تصرفات دولة الاحتلال التركي ونطالب الأمم المتحدة وحكومتي دمشق وبغداد بالضغط الفاعل على تركيا وإلزامها بتقاسم المياه والنظر في حاجة المجتمعات في سوريا والعراق وعدم تهديد سكانها".

طالب البيان "القوى الدولية باتخاذ خطوات جادة ووضع حد لحكومة العدالة والتنمية وإخضاعها للقانون الدولي وتحييد الشعوب ومقدراتها عن أطماع أردوغان وحربه القذرة".

(م خ/خ)

ANHA