منظمات المجتمع المدني في منبج تعقد كونفرانسها الثاني

حضر الكونفرانس أعضاء المؤسسات المدنية والعسكرية والأحزاب السياسية في منبج وممثلين عن الاتحادات التابعة لمنظمات المجتمع المدني في منبج وريفها, وذلك في مركز لجنة الثقافة والفن وسط المدينة.

بدأ الكونفرانس بوقوف الحضور دقيقة صمت استذكاراً لأرواح الشهداء, ومن ثم ألقى الرئيس المشترك لحركة المجتمع الديمقراطي، غريب حسو، كلمة قال فيها: "يجب أن نولي الأهمية لمنظمات المجتمع المدني التي تشكل الركيزة الأساسية للمشروع الديمقراطي".

ثم ألقى الرئيس المشترك للمجلس التشريعي في منبج، محمد علي العبو، كلمة جاء فيها: "في شمال وشرق سوريا تجربتنا تجربة وليدة عمرها عدة سنوات بقينا فيها صامدين وما زلنا لهذه اللحظة سد منيع أمام كل القوة المتربصة بنا التي لا تريد الخير لهذا المشروع, لأنه يضر بمصالحها الاستبدادية والقمعية, وكلنا في منبج مدركون بأن ثورتنا ثورة مجتمعية".

بعده قرأت الرئيسة المشتركة لمنظمات المجتمع المدني في منبج وريفها، هناء ايبو، النظام الداخلي وشرحت الوضع التنظيمي للمنظمات والاتحادات في منبج، كما ذكرت الأعمال المنجزة من مشاريع وتفعيل الاتحادات.

ومن ثم طرحت الآراء والمقترحات للتطوير من أعمال منظمات المجتمع المدني والاتحادات منها زيادة الدورات الفكرية والإدارية للأعضاء لتطوير قدراتهم في العمل, استكمال تشكيل الاتحادات وزيادة التنسيق وتطوير التنظيم والعمل الإداري, بالإضافة إلى إقامة مشاريع استثمارية تخدم المجتمع وتقوي من اقتصاد المدينة.

بعدها فتح باب الاقتراع ليتم انتخاب صدام الأحمد وهناء ايبو رئاسة مشتركة لمنظمات المجتمع المدني في مدينة منبج وريفها, ليقدما بعدها القَسَمْ، وعاهدا بالسير على النهج الديمقراطي والمحافظة على مكتسبات الشهداء.

(أ ق/ د)

ANHA