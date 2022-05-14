منظمات المجتمع المدني في الطبقة تعقد مؤتمرها الثاني

شارك في المؤتمر ممثلون وممثلات عن الإدارة المدنية الديمقراطية في الطبقة وأعضاء المؤسسات المدنية والعسكرية، وأعضاء الاتحادات التابعة لمنظمات المجتمع المدني في الطبقة.

بدأ المؤتمر بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، تلاه كلمة باسم حركة المجتمع المدني لشمال وشرق سوريا ومنظمات المجتمع المدني في الطبقة، ألقاها الرئيس المشترك لاتحاد الأصناف، ميلاد فارس، الذي رحب بكافة المشاركين في المؤتمر.

وأردف "نخص بالترحيب عوائل الشهداء؛ لأننا بفضل تضحيات أبنائها نقف اليوم هنا، ونعقد مؤتمرنا الثاني في مدينة الطبقة، ونستمد قوتنا وأمننا من بطولاتهم وتضحياتهم. ولولا دمائهم الطاهرة لما دحر الإرهاب".

وأشار ميلاد فارس إلى "أن مشروعنا كبير وعظيم ويتطلب العمل بكل ما أوتينا من قوة، ووجودنا اليوم هو جزء من العمل الدؤوب المستمر لتحقيق هدفنا المنشود وهو مشروع الأمة الديمقراطية الذي رسمه لنا القائد أوجلان".

بدوره، أوضح الرئيس المشترك لحركة المجتمع الديمقراطي، غريب حسو، آخر مستجدات الوضع السياسي في المنطقة وقال "إن أبرز الأوضاع السياسية الدائرة هي خيانة الحزب الديمقراطي الكردستاني وتعاونه مع دولة الاحتلال التركي التي تقوم بقصف مناطق الدفاع المشروع وجنوب كردستان وشمال شرق سوريا".

وأضاف "إن ما يدور من أحداث هي لإعادة الأمجاد العثمانية القديمة التي أبرمت في اتفاقية الميثاق الملي باستعانة الأحزاب الموالية لدولة الاحتلال، مثل الحزب الديمقراطي الكردستاني والفصائل المجندة من قبل تركيا، وكل ما يحدث أمام مرأى العالم أجمع وبصمت دولي".

كما تطرق حسو "إلى المشروع الاستيطاني التركي الجديد بإرسال مليون لاجئ إلى المناطق التي تحتلها في الشمال السوري ساعية من ذلك إلى تغيير ديمغرافية المنطقة".

وفي ختام حديثه، دعا حسو "جميع المكونات إلى التكاتف لدحر وطرد الإرهاب من المنطقة، وإفشال المشروع العثماني الجديد الذي يستهدف وحدة وأمان المنطقة بكافة مكوناتها".

وقرأت بعدها الرئيسة المشتركة لمنظمات المجتمع المدني في الطبقة، خديجة داوود، التقرير التنظيمي الذي تضمن كافة الأعمال التي قامت بها منظمات المجتمع المدني في الطبقة خلال الفترة الماضية.

وقرأ بعدها الرئيس المشترك لمنظمات المجتمع المدني في الطبقة، سطام الفرج، النظام الداخلي وفتح باب النقاش أمام الحضور لمناقشة البنود المطروحة فيه والتصويت عليها.

وفي الختام، فُتح باب الترشح أمام المشاركين، وعبر التصويت المباشر؛ تم انتخاب سطام الفرج وخديجة داوود للرئاسة المشتركة لمنظمات المجتمع المدني في الطبقة لدورة ثانية.

(س ك/خ)

ANHA