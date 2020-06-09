منظمات المجتمع المدني في الرقة تدين اعتقال السياسية ليلى كوفن ورفاقها

ونظمت منظمات المجتمع المدني في مدينة الرقة اليوم، تجمعاً حضره العشرات من الأعضاء، وذلك بهدف التنديد بإقدام السلطات التركية على اعتقال السياسية ليلى كوفن ورفاقها، وقرئ خلال التجمع البيان الذي أصدرته المنظمات بهذا الصدد من قبل الإدارية في مكتب المرأة ملك محمد.

البيان أدان بداية "كل الممارسات التي ترتكبها الدولة التركية بحق الشعب الكردي الأعزل، حيث لا ينتهي يوم إلا وهناك ممارسات تعسفية من اعتقال وقتل، وتطال أيديهم نواب حزب الشعوب الديمقراطية في البرلمان والاستيلاء على البلديات التي فازوا بها بالانتخابات".

البيان أدان أيضاً "صمت المنظمات الحقوقية" حيال جرائم الدولة التركية، وأضاف "إننا في مكتب حقوق الإنسان في الرقة نخشى أن تستمر هذه التجاوزات وبالأخص أن المجتمع في الرقة أصبح يدرك إن سياسية تركيا هي سياسة داعش".

ودعا البيان "المجتمع الدولي إلى الضغط على تركيا لإيقاف سياسة الاعتقال بحق السياسيين العزل"، كما طالب "المنظمات الحقوقية بتوثيق هذه الانتهاكات والخروج من الصمت والضغط على الأمم المتحدة وكافة المعنيين لإيقاف تركية عن ممارساتها".

واعتقلت السلطات التركية السياسية ليلى كوفن وعدداً من البرلمانيين الكرد، الأسبوع الجاري، بعد رفع الحصانة عنهم، في إطار سياسة إبادة سياسية تمارسها السلطات التركية على الشعب الكردي في شمال كردستان.

)ج م/ك)

ANHA