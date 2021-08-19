منظمات المجتمع المدني في الرقة تدعو المجتمع الدولي لمساندة أهالي شنكال

ألقت منظمات المجتمع المدني في الرقة اليوم بياناً قرأه الرئيس المشترك لمنظمات المجتمع المدني إبراهيم العكلة، أدان البيان الاعتداءات المتكررة على شنكال واعتبرها هجوم على المكاسب التي حققها مشروع الأمة الديمقراطية بعد انتصاره على القوة الظلامية، وعلى رأسها دولة الاحتلال التركي.

وساند البيان الشعب في شنكال وأكد أن "الشعب في شنكال ليس وحده، فكل الشعوب المضطهدة تقف في صفهم"، وأضاف أن "العدو التركي ليس عدواً لفئة واحدة إنما هو عدو كل الشعوب المضطهدة التي تبحث عن الحرية والديمقراطية".

واستنكر البيان الصمت الدولي حيال ممارسات المحتل التركي "ليس فقط في شنكال بل في زركان وتل تمر وعفرين"، ودعا البيان الشعوب للوقوف في صف واحد وتوحيده ضد ممارسات المحتل التركي الفاشي، والإبادة الجماعية التي يرتكبها بحق الأقليات، وقتله للأطفال والشيوخ، وهذه السياسة التي تعبر عن ضعف حكومة حزب العدالة والتنمية التي يرأسها أردوغان.

ووجه البيان دعوة للحكومة للعراقية بأن "تفي بواجبها لحماية شعب شنكال وأن تقف بوجه الممارسات التركية، فالحكومة العراقية التي استغنت عن شنكال اليوم ستستغني عن بغداد في المستقبل".

وأشاد البيان "بنضال شعب شنكال الذي تعرض لأبشع الممارسات والهجمات على مر التاريخ، وتعرض لأكثر من 73 مجزرة عبر التاريخ وكان أبشعها المجزرة التي قام بها تنظيم داعش الإرهابي، والتي كانت بدعم من المحتل التركي وتواطؤ الحكومة العراقية وراح ضحية تلك المجزرة أكثر من ثلاثة آلاف رجل وامرأة واستعباد أكثر من خمسة آلاف امرأة من قبل مرتزقة التنظيم".

(أ عل)

ANHA