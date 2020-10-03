منظّمة حقوقيّة: الاستخبارات التّركيّة تحوّل المدارس إلى مراكز لجمع وإرسال المرتزقة إلى أذربيجان

وخلال لقاء أجرتها وكالة أنباء "هاوار" مع الناطق باسم منظّمة حقوق الإنسان في عفرين ـ سوريا، إبراهيم شيخو أكّد بأنّ جيش الاحتلال التركي يفتتح مراكز ودورات تدريبية لمرتزقة ما يسمّى (الجيش الوطني السوري) لإرسالهم إلى أذربيجان على دفعات للقتال ضد الجيش الأرمينيّ.

وأشار إبراهيم شيخو: "إنّ الدولة التركية كانت ترسل سابقاً دفعات بشكل مخفيّ إلى أذربيجان بعيداً عن الوسائل الإعلامية لدعم القوات الأذربيجانيّة ضدّ الجيش الأرمنيّ".

كما أكّد شيخو: "إنّ المئات من المرتزقة السوريين الذي تم إرسالهم إلى أذربيجان قُتلوا خلال وصولهم لساعات قليلة ضمن المعارك في قره باغ".

شيخو أوضح من خلال مصادر خاصة لمنظمة حقوق الإنسان عفرين ـ سوريا، إنّ من مرتزقة فصيل الجبهة الشامية قُتل قرابة 370 مرتزقاً ضمن المعارك بين أذربيجان وأرمينيا.

ولفت شيخو: "إنّ الدولة التركية تهدف من خلال إرسال مرتزقة إلى أذربيجان ودعم القوات الأذرية، إلى توسيع رقعة أراضي احتلالها في الشرق الأوسط وتكرار سيناريو المجزرة التي ارتكبت بحقّ الأرمن، بالإضافة لإعادة أطماع أجدادهم العثمانيين".

وتساءل شيخو حول إرسال الدولة التركية مرتزقة سوريين إلى ليبيا وأذربيجان بالإضافة إلى اليمن والصومال، أمام صمت المجتمع الدولي دون محاسبة الدولة التركية على ما ترتكبه بحق شعوب الشرق الأوسط من خلق فتنة وزعزعة أمن الدول.

وتابع شيخو: "إنّ المرتزقة السوريين وعلى لسان المتحدّث باسمهم، العقيد المرتزق زياد حاج عبيد يقول إنّنا ملزمون بالذهاب إلى أذربيجان لجانب الجيش التركي كون الدولة التركية قامت بمساندة ما تسمّى بالثورة السورية منذ البداية وحتّى الآن".

وشدّد شيخو من خلال حديثه: "أنّ هذا يؤكّد أنّ الدولة التركية هي من قامت بالإعداد لهذه الحرب بين أذربيجان وأرمينيا وزجّ المرتزقة السوريين في هذه المعارك التي ليست لهم فيها لا ناقة ولا جمل، وإنّما جعلهم مرتزقة يعملون لخدمة الأجندات التركية".

ونوّه شيخو أنّ الدولة التركية هي دولة احتلال بحسب القوانين والمواثيق الدولية واتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949 بالإضافة لميثاق الأمم المتحدة لعام 1945.

مدارس في عفرين تمّ تحويلها إلى مراكز تجمّع لإرسال المرتزقة إلى أذربيجان

وقال الناطق باسم منظمة حقوق الإنسان عفرين ـ سوريا إبراهيم شيخو بحسب مصادر خاصة لهم: "إنّه تمّ تحويل ثانوية أمير غباري في مركز مدينة عفرين إلى مركز لتجمّع المرتزقة وإرسالهم إلى ليبيا ومؤخّراً إلى أذربيجان، وكان قد اتّخذ جيش الاحتلال التركي من ثانوية أمير غباري مركزاً للاستخبارات التركية (MIT).

كما تمّ تحويل مدرسة أزهار عفرين لمركز تجمّع المرتزقة أيضاً وهي قاعدة عسكرية للاستخبارات التركية أيضاً ضمن مركز مدينة عفرين".

(إ)

ANHA