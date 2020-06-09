منظّمة حقوقيّة تكشف جرائم مروّعة في عفرين وتنتقد الصّمت الدّوليّ حيالها

ولم تبق جريمة لم تركبها تركيا ومرتزقتها في عفرين منذ الـ 18 من آذار عام 2018 عندما احتلّت تركيا مقاطعة عفرين.

وتطول قائمة الجرائم التركية من القتل والخطف والتهجير القسري والاغتصاب وعمليات التزويج القسري والتعذيب والتعنيف. مؤخّراً صعدت تركيا ومرتزقتها من وتيرة جرائمها وركّزت على النساء، ووثّقت منظّمة حقوق الإنسان في عفرين – سوريا تعرّض 1564 امرأة لشتّى أشكال العنف الجسدي والنفسي منذ تاريخ الاحتلال التركي.

عضوة في منظمة حقوق الإنسان في عفرين- سوريا هيهان علي، تحدّثت عن الجرائم التركية بالقول: " تمادت الفصائل المسلّحة التي سيطرت على مدينة عفرين بدعم من الدولة التركية في ارتكابها للمجازر والانتهاكات بحقّ المدنيين وأهالي مدينة عفرين وخاصّةً النساء، وفي الآونة الأخيرة ما تم تداوله وتوثيقه من قبل منظمتنا من انتهاكات الاغتصاب والاختطاف والقتل، وما حدث مؤخّراً إعلان مقتل المختطفة القاصر ملك نبيه البالغة من العمر 17 عاماً والتي تمّ اختطافها من قبل الفصائل المسلّحة عند إعلان والدها خطوبتها من أحد أقربائها، وإلى الآن بقي مصيرها مجهولاً، وتم إعلان مقتلها بتاريخ 7من الشهر الجاري بطريقة وحشية".

تزويج قسري للقصّر

إلى جانب الخطف و قتل النساء في عفرين يقوم مرتزقة الاحتلال التركي بتزويج القاصرات، و الضغط على أسرهنّ في حال عدم الرضوخ لأوامرهم ، وفي هذا السياق ذكرت هيهان علي " ظاهرة تزويج القاصرات منتشرة حالياً في مدينة عفرين نتيجة خوف الأهالي من تعرّض بناتهم للاختطاف والابتزاز والمضايقات من قبل عناصر الفصائل المسلّحة المسيطرة على مدينة عفرين، ونحن كمنظّمة حقوق الإنسان وثقّنا العنف الجنسي والمعنوي بحقّ النساء واستخدام أساليب مهينة ومشينة لكرامتهنّ من إهانة وضرب وتعذيب وتزويجهن وهن صغار".

صمت دوليّ يشجّع تركيّا على مواصلة في جرائمها

هيهان علي انتقدت الصّمت الدولي حيال الجرائم التركية، وطالبت المجتمع الدولي أن " يكون له دور فعّال على أرض الواقع وعدم الاكتفاء بالتقارير".

وأضافت: "كمنظّمة حقوقية نقوم بإيصال هذه الجرائم التي نوثّقها إلى الجهات المعنية والدولية وجهات تقصّي الحقائق فيأتي الردّ بالاكتفاء بذكر التقارير وهي حبر على وراق، دون أي قرارات وردود فعل جدّية على أرض الواقع، الأمر الذي يؤدّي إلى تمادي هذه الفصائل والدولة التركية في ارتكاب هذه الانتهاكات دون أن تتوقّف عن حدّها".

وطالبت هيهان علي لجنة تقصّي الحقائق ومنظّمات حقوق الإنسان العالمية "بالدخول إلى تلك المعتقلات ورصد ما يحدث فيها وفضح الخبايا والجرائم التي ترتكب بحقّ المدنيين والنساء هناك".

(م)

ANHA