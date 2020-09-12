منظّمة حقوقيّة تكشف هويّات عدد من المختطفين في عفرين

واختطفت مرتزقة الشرطة العسكرية التابعة للاحتلال التركي في عفرين، عدداً من الأهالي بحجّة التعامل سابقاً مع الإدارة الذاتية.

منظّمة حقوق الإنسان عفرين- سوريا كشفت هويات عدد من المواطنين الكرد المختطفين، وهم كل من: كمال يوسف وأحد أبنائه، وهو من أهالي قرية ترميشا التابعة لناحية شيه ويعمل سائقاً لدي مجلس الاحتلال المحلّي في الناحية، اختطف بتاريخ 3 أيلول الجاري.

لقمان يوسف شقيق كمال من أهالي قرية ترميشا التابعة لناحية شيه خُطف مع أحد أبنائه بتاريخ 3 أيلول الجاري.

خديجة سري بنت أبو عبدو ٣٢ عاماً تعمل في صيدلية خاصة ، واعتقلت بتاريخ 10 أيلول الجاري، بتهمة التعامل مع الإدارة الذاتية سابقاً.

جميل حمو من أهالي قرية جوبانا، اعتقل بتاريخ 10 أيلول بتهمة العمل على تحويل العملات لدى شركة حفطارو، كما تمّت سرقة دراجة نارية وسيارة عائدة له.

محمد بكر الملقّب ( مامو بلك ) من أهالي قرية قرمتلق، المقيم بمركز ناحية جنديرس، اعتقل بتاريخ 10 أيلول الجاري، بتهمة الخروج في نوبات حراسة إبان عهد الإدارة الذاتية.

وبحسب منظّمة حقوق الإنسان عفرين – سوريا بلغ عدد المواطنين الكرد المختطفين لدى مرتزقة الشرطة العسكرية في ناحية جندريسة 7 مواطنين.

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