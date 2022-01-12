منتصف شباط المقبل موعد دخول محطتي الشدادي ومركدة الخدمة

وجاء حديث الرئيسة المشتركة لمديرية المياه العامة في مقاطعة الحسكة سلوى الصالح، خلال مشاركتها نتائج أعمال إعادة تأهيل محطتي مياه شرب "الشدادي، ومركدة" مع مسؤولي المجالس المحلية والكومينات في الشدادي وريفها، خلال الاجتماع الذي عقد ظهر اليوم في الناحية.

وعقد الاجتماع بهدف التعريف بآلية عمل محطة مياه الشدادي، ومحطة مياه مركدة، ومناقشة آلية توزيع المياه، عبر خطوط الجر، والصهاريج، على مركز الناحية والقرى والبلدات المرتبطة بها، جنوبي مقاطعة الحسكة، حضره الرئاسة المشتركة لمجلس ناحية الشدادي، والإدارة العامة لمديرية المياه بمقاطعة الحسكة، والكومينات.

وقالت الرئيسة المشتركة لمديرية المياه في مقاطعة الحسكة سلوى الصالح خلال الاجتماع "وصلت نسبة الإنجاز والصيانة في محطة مياه "الشدادي ، ومركدة" إلى نسبة ٩٠%، وكذلك صيانة الخطوط الرئيسة أو المتفرعة للمدينة والقرى التابعة لها التي سوف تغذيها المحطة".

وأضافت "أنه بتاريخ الـ ١٥ من شباط المقبل سوف يتم البدء بالضخ التجريبي للمحطة وسيستمر الضخ لتلبية حاجة الأهالي".

(ب د/أم)

ANHA