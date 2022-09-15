أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان أن مناطق المرتزقة المدعومة من تركيا وعموم الأراضي السورية، تشهد استياء شعبياً كبيراً جداً على خلفية الجريمة النكراء والشنعاء التي ارتكبها مرتزق من "الجيش الوطني" المدعوم من تركيا بحق طفل عراقي الجنسية في مدينة سري كانيه، حيث قام المدعو مصطفى سلامة وهو مرتزقة بفصيل "صقور الشمال" التابع لمرتزقة الـ "الجيش الوطني"، باختطاف الطفل عراقي الجنسية (ياسين المحمود) والاعتداء عليه جنسياً وجسدياً ومن ثم قتله بدم بارد ورميه أمام منزله، في جريمة اغتصاب وقتل يندى لها الجبين.

وتعج مناطق أردوغان "الآمنة" بحالات الاغتصاب التي تطال الأطفال والنساء، حيث لم تشفع للطفل ياسين براءته وصغر سنه لدى المرتزق والذئب البشري مصطفى سلامة المنحدر من مدينة صوران بريف حماة الشمالي، ليقوم مساء أمس الأربعاء باختطاف واغتصابه وقتله ثم رميه أمام منزله.

(م ش)