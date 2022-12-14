منذ تحريرها من داعش.. نحو 45 ألف نسمة في أرياف منبج يتعرضون للهجمات التركية

منذ آب 2016 ومع احتلال الجيش التركي ومرتزقته لمدينة جرابلس السورية (24 آب عام 2016)، وتحرير منبج من داعش، تتعرض قرى الريف الشمالي والغربي لمنبج لقصف بري وجوي متكرر، مصدره القواعد التركية ونقاط تمركز مرتزقتها.

وتشهد 18 قرية في الريف الشمالي والغربي لمدينة منبج بشكل شبه يومي سقوط قذائف مختلفة، حسب ما رصدت وكالتنا، وهي "الهوشرية، ورفيعة، والماصي، وتوخار الصغير، وعون الدادات، والمحسنلي، وعرب حسن، وأم جلود، وأم عدسة، وياشلي، ودندنية، والجاموسية، والصيادة، وإيلان، وقرت ويران، والكاوكلي، وكورهيوك، وتل تورين".

ويقطن تلك القرى سكانها الأصلاء، وعدد من الأسر النازحة من ريف مدينة جرابلس ومدينة الباب المحتلتين، وفق آخر إحصائية للإدارة المدنية الديمقراطية لمدينة منبج وريفها، 44 ألف و481 شخصاً، ضمن 5670 أسرة.

ورأى الحقوقي، إبراهيم الماشي من أبناء مدينة منبج في القصف التركي المستمر، جريمة حرب تستوجب المحاسبة عليها، وخرق للقوانين والأعراف الدولية التي تنص على حماية المدنيين، وتنافي بنود حقوق الإنسان.

وقال: "ما تقوم به الدولة التركية من قصف وانتهاكات بحق شعب المنطقة، يعتبر خرقاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وكافة العهود والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان".

وأضاف: "الشعب يتعرض بشكل يومي، للتهجير والقتل والقصف بالأسلحة"، داعياً روسيا والتحالف الدولي إلى القيام بمسؤولياتهم"، وكذلك دعا مجلس الأمن إلى "التحرك لحماية السوريين في شمال وشرق سوريا من قصف جيش الاحتلال التركي".

(د)

ANHA