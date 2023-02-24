منذ نحو 5 أشهر مهجّرو عفرين لم يطهوا الطعام على الغاز المنزلي

وحسب إدارة مستودع الغاز الرئيس في المقاطعة، فإن حكومة دمشق، تمنع دخول أسطوانات الغاز المنزلي، منذ 29 أيلول 2022.

ووفقاً لها، فإن احتياجات الأهالي من الغاز المنزلي خلال الشهر الواحد، تقدر بـ 35 ألف أسطوانة، إلا أن حكومة دمشق وقبل تشديد حصارها على مقاطعة عفرين والشهباء، لم تكن تسمح بدخول سوى 7 آلاف أسطوانة كل شهرين مرة.

أمام هذا الوضع، يضطر مهجّرو عفرين في المخيمات والمنازل شبه المدمرة إلى طهي الطعام وتسخين المياه للاستحمام وإعداد حليب الأطفال عبر حرق المواد البلاستيكية؛ الأمر الذي يؤثر سلباً على صحتهم.

وأدى حرق المواد البلاستيكية والبقايا؛ لاندلاع حريقين في مخيم سردم الواقع في قرية تل سوسن التابعة لناحية الأحداث، خلال الشهرين المنصرمين.

ويزيد هذا الحصار معاناة مهجّري عفرين، لا سيما أنهم استقبلوا في مخيماتهم أكثر من 3 آلاف أسرة وافدة من حيّي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب؛ جراء زلزال 6 شباط المدمر، والذي تأثرت به مناطق واسعة من سوريا، بينها الحيّين ومقاطعة عفرين والشهباء.

وتتوزع في مقاطعة عفرين والشهباء، (5) مخيمات لمهجّري عفرين وهي (برخدان في ناحية فافين ـ سردم وعفرين في ناحية الأحداث ـ مخيم الشهباء في ناحية شرا ـ العودة في ناحية شيراوا).

(ج س/ك)

ANHA