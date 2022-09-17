منذ بداية العام.. إسرائيل تستهدف سوريا 25 مرة وحكومة دمشق تستمر بالاحتفاظ بحق الرد!

تصاعد الاستهداف الجوي الإسرائيلي لمواقع عديدة داخل الأراضي السورية، حتى باتت تستهدف في الآونة الأخيرة مواقع حيوية في المنطقة كمحيط مطاري دمشق وحلب الدوليين، إلا أن رد فعل حكومة دمشق يظل دائماً في خانة التنديد الإعلامي و"الاحتفاظ بحق الرد في الوقت والزمان المناسبين!".

وفي هذا الصدد، وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان حصيلة الضربات الإسرائيلية منذ بداية العام وحتى اللحظة، والتي تأتي استمراراً لسلسلة التصعيد الذي بدأته تل أبيب منذ العام 2018، "متذرعة بمحاربة الوجود الإيراني في سورية".

واستهدفت إسرائيل مواقع على الأراضي السورية 25 مرة، سواء عبر ضربات صاروخية أو جوية أسفرت عن إصابة وتدمير نحو 73 هدفاً ما بين مبانٍ ومستودعات للأسلحة والذخائر ومقرات ومراكز وآليات، وتسببت تلك الضربات بمقتل 56 عنصراً من قوات حكومة دمشق أو التابعة لها بالإضافة لإصابة 68 آخرين منهم بجراح متفاوتة.

بالإضافة لمقتل "رئيس فئة العمال في دائرة الشحن الأرضية" بمطار دمشق وإصابة 23 مواطناً بجراح بينهم طفلة و3 نساء على الأقل.

فيما توزعت الاستهدافات على الشكل التالي: 14 استهداف لدمشق وريفها، و5 للقنيطرة و3 لحماة، و2 لطرطوس، و2 لحلب.

يذكر أن آخر استهداف إسرائيلي على الأراضي السورية، وقع بعد منتصف ليلة أمس، حيث أفاد مصدر عسكري لوكالة تابعة لحكومة دمشق أنه "حوالي الساعة الثانية عشرة و45 دقيقة من فجر اليوم السبت نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال شرق بحيرة طبريا مستهدفاً مطار دمشق الدولي وبعض النقاط جنوب مدينة دمشق وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها".

وأضاف المصدر "أن العدوان أدى إلى استشهاد خمسة عسكريين ووقوع بعض الخسائر المادية".

من جانبه قال المرصد السوري لحقوق الإنسان أن القصف الإسرائيلي، استهدف "مواقع في مزارع الغسولة قرب مطار دمشق الدولي ومحيط منطقة السيدة زينب ومنطقة الكسوة في ريف دمشق تتمركز فيها ميليشيات موالية لإيران، تزامناً مع محاولة الدفاعات الجوية التابعة للنظام التصدي لأهداف في سماء المنطقة الجنوبية، ما أدى إلى مقتل 7 أشخاص، 5 من قوات النظام من عناصر الدفاع الجوي، و2 من الميليشيات التابعة لإيران من جنسيات غير سورية".

(د ع)