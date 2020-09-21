منذ عشرة أعوام تداوي المرضى بالأعشاب الطبية  

للمرأة دور في تأمين العناية الصحية منذ بدايات التاريخ، سواء في توفير العلاجات في المنزل أو في مهنة التمريض أو من خلال الأعشاب الطبية، إذ لا زالت تحافظ على مهنة الطب الشعبي المعروف بـ "الطب العربي".

وعلى الرغم من تطور الطب ومستوى الخدمات الصحية، إلا أن العديد من الأهالي ما زالوا يعتمدون على الطب العربي "التداوي بالأعشاب" الذي توارثوه من أسرهم.

من بينهم عيدة الحمد الهلال (39 عامًا)، أم لـ 9 أبناء من دير الزور، توارثت مهنة الطبابة من والدتها التي كانت تعمل على علاج أبناء منطقة الجنينة في ريف دير الزور الغربي.

وتعمل عيدة منذ عشرة أعوام في مهنة التداوي بالأعشاب دون مقابل على الرغم من وضعها المعيشي الصعب، فهي تفضل مساعدة الأهالي.

وهي الوحيدة التي تعمل في منطقتها بهذه المهنة نظرًا لتطور الطب البديل وتراجع نسبة العلاج بالأعشاب الطبية وبعملها باتت معروفة بين أهالي المنطقة.

وتعالج عيدة العديد من الأمراض التي تنتشر بين النساء والأطفال والمسنين بوساطة خلطات طبية مكونة من الأعشاب والنباتات البرية التي تنتشر في مناطق دير الزور كـ (أمراض الحساسية، الجلدية، أبو صفار، خلع الكتف، وغيرها).

وحول كيفية علاج المرضى قالت عيدة الحمد بأنها تقوم بجرح أذن المريض لكي يخرج منه الدم، وبعد ذلك تضع الدم على عينة من مادة من الأعشاب تسمى بـ "الثقل" لتشخيص المريض، ومن ثم تقوم بتدليك جسم المريض بزيت الزيتون وحبة البركة، وذلك حسب حالة كل مريض والمرض الذي يُعاني منه.

وتقول عيدة "نظرًا لخبرتي أتمكن من تشخيص حالة المريض قبل التعرف على الأعراض وأحدد حالته.

وأضافت: المريض الذي لا أتمكن من معالجته وتشخيص مرضه أنصحه بمراجعة المراكز الصحية في المدينة".

وأشارت عيدة الحمد إلى أن الأعشاب الطبية مفيدة لجسم الإنسان لأنها تنبت من باطن الأرض.

ANHA