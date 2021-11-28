وتضمن المنتدى الحواري 3 محاور أساسية وهي "تعريف الحرب وأنواعها, أمثلة عن بعض الحروب التي لعبت فيها المقاومة الشعبية الدور الفيصل والحاسم في تحقيق الانتصار, قراءة مبدأ حرب الشعب الثوري".

وحضر المنتدى العشرات من الأهالي وممثلون عن الإدارة الذاتية والمؤسسات المدنية بإقليم الفرات وبعض الشخصيات من الرقة ومنبج’ وذلك في منتزه روني وار.

وافتتح المنتدى الحواري بكلمة من قبل الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي محمد شاهين وقال: "خضنا ثورة ودفعنا آلاف الشهداء الذين دفعوا حياتهم لنحيا بسلام لنكون شعباً ثورياً لأننا كنا نعاني من الظلم والاستبداد وتمارس علينا حرب خاصة من قبل الأنظمة التي كانت تحكمنا".

ثم قرأت العضوة في أكاديمية المجتمع الديمقراطي سابقاً سعيدة يوسف تعليمات القائد عبدالله أوجلان حول حقيقة حرب الشعب الثوري, وكيف يمكن للشعب أن يكون ثورياً من الذين تتراوح أعمارهم بين 7 سنين و70 سنة, والشعب الذي لا يكون ثورياً سوف يواجه الكثير من الإبادات والقتل من قبل الأعداء لذا على الجميع تنظيم حياتهم على مبدأ حرب الشعب الثوري.

وألقى الإعلامي في وكالة أنباء هاوار في مدينة كوباني جمعة محمد محاضرة عن تعريف مصطلحات "الحرب ضد العدو ومحاربة الاحتلال والحرب المشروعة "الدفاع المشروع".

وألقى الأستاذ في جامعة كوباني دليل شيخي محاضرة تناولت بعض نماذج الثورات الشعبية العالمية التي كان للمقاومة الشعبية دور أساسي في تحقيق الانتصار فيها.

وألقت الرئيسة المشتركة لهيئة الداخلية في إقليم الفرات سوزدار شيخو محاضرة عن حرب الشعب الثوري والأعمال والأمور الواجب القيام بها من جانب كل فئات المجتمع حال تعرضه للهجوم والاعتداء ومحاولات الاحتلال والإبادة.

وبعد إلقاء المحاضرة الثانية تحدث الناطق الرسمي باسم وحدات حماية الشعب نوري محمود عبر السكايب, عن حرب الشعب الثوري وماذا يجب على الشعب الكردي أن يفعل حيال الحرب القائمة على روج آفا, وما هو دور حرب الشعب الثوري في بناء الأوطان.

وخلال إلقاء هذه المحاضرات حصلت العديد من المداخلات من قبل الحضور تتضمن أسئلة عن مفهوم وماهية حرب الشعب الثوري.

وفي الختام قُرئت نتائج المنتدى الحواري وجاء فيها: "يجب على الشعب تنظيم حياته على أساس حرب الشعب الثوري وإلا سوف تحصل الإبادة, ويقول القائد عبدالله أوجلان أنتم تمرون بالمجازر والإبادة وعلى هذا الأساس يجب أن تنظموا أنفسكم, وإن لم تتحقق خصوصيات الثوريين فلا يمكن الحصول على حياة حرة لذا من أجل أن تحافظ الثورة والشعب على وجودهم يجب عليهم النضال في إطار حرب الشعب الثورية, وهذا الوضع حقيقة في أجزاء كردستان الأربعة".

كما جاء "الحرب في كردستان هي حربُ الوجود والحرية, والأعداء يريدون إبادة الشعب الكردي وإنهاءه حتى الآن, لذا الشعب الكردي ومنه المثقفون والعمال والمزارعون والأطفال والكبار مجبر على المحاربة والدفاع عن أرضه ونفسه للمحافظة على وجوده".

(ج ع)

ANHA