منتدى حلب الثقافي ينظم ورشة عمل عن دور المرأة في السلام

لتوضيح أهمية السلام في المجتمعات ودور المرأة في تحقيق السلام، نظم منتدى حلب الثقافي ورشة عمل للنقاش في مركز فعالياتهم الواقع في القسم الشرقي من حي الشيخ مقصود في حلب.

وشارك في الورشة العشرات من الأحزاب السياسية والشخصيات المستقلة والمثقفين والمؤسسات المدنية، وبدأت بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم قرأت الرئيسة المشتركة لمنتدى حلب الثقافي، ليلى خالد، محور ورشة العمل والذي نصًّ على عدم اللجوء إلى العنف وضرورة ترسيخ السلام في المجتمعات ودور المرأة الريادي في تحقيقه وتطبيقه.

أشارت ليلى إلى حاجة المجتمعات والأفراد إلى السلام للعيش حياة كريمة، وإلى ضرورة نهوض العقول النيرة لمحاربة العقول الضالة والجاهلة وقالت: "الدفاع عن القيم الإنسانية الطبيعية والمجتمعية سوف تشكل وتمهد الطريق لنيل الفرد والمجتمع حريتهم وبالتالي العيش بسلام".

"دور المرأة في تحقيق السلام"

تطرقت ليلى إلى دور المرأة في تطوير وتقدم المجتمعات وخلق السلام فيها، وقالت: "المرأة في بداية المجتمع الطبيعي كانت تؤمن ديمومة وصيرورة الحياة وهي من أوصلت المجتمعات إلى التطور والتقدم".

نوهت ليلى إلى الانكسار الذي تعرضت لها المرأة في عهد السومريين وقالت: " إن مرحلة الانتقال من النظام الأمومي إلى النظام الأبوي هي انتقال إلى مرحلة المجتمع العبودي ذي السيادة الذكورية في بداية الحضارة السومرية ومع بداية ازدياد فائض الإنتاج".

أكدت ليلى على الدور الأساسي للمرأة في بناء الأسرة والمجتمعات، من خلال ما يقع على عاتقها من مسؤوليات والتزامها بواجباتها تجاه مجتمعها وقالت بهذا الصدد: "أصبح للمرأة دور اجتماعي كبير في شتى المجالات، وتنوعت في أدوراها على مختلف الأصعدة".

وشددت "على المرأة أن تركز وتسعى للمشاركة في قرارات السلام والأمان على كافة المستويات وتواجه العوائق الاجتماعية والثقافية والسياسية ومخاطر الحماية التي تحد من مشاركتها الكاملة في تحقيق السلام وحفظه".

الأسئلة.. المرأة هي الإجابة

وبعد قراءة المحور طرح عدد من الأسئلة في الإطار نفسه، وفتح المجال أمام الحاضرين للإجابة عليها وإبداء آرائهم عبر تشكيل مجموعات من ثلاثة مشاركين.

وقُرئت الأسئلة من قبل عضوة منتدى حلب الثقافي، شيرين داوود، والتي شملت ثلاث حقب تاريخية، 1-المجتمع الطبيعي. 2-المجتمع الطبقي الرأسمالي. 3-العصرانية الديمقراطية، ومنها أسباب ميول المرأة للسلام والظروف التي جعلتها تبحث عن حريتها في المرحلتين الطبقية والرأسمالية.

بعد انتهاء كل مجموعة من الإجابة على سؤال واحد، اتفق الجميع على أن تطور المجتمعات تعتمد على مدى وجود السلام فيها، ومشاركة المرأة في كافة المجالات، وأنه لا وجود للسلام دون المرأة.

(ن ش/ف)

ANHA