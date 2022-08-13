أقيمت اليوم، جلسة شعرية، نظمها منتدى حلب الثقافي في مركز الأنشطة والأعمال الثقافية والفكرية التابع له في القسم الشرقي من حي الشيخ مقصود.

حضر الجلسة العشرات من أعضاء المؤسسات المدنية والمجالس والأحزاب السياسية، وعدد من الشعراء.

وشارك فيها الشعراء والشاعرات (محمد عمر، وأليسار شيخو، وزوزان دهار، وغالية ملا).

بدأت الجلسة بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأروح الشهداء، ليلقي بعدها المشاركون قصائد شعرية بعنوان "روج آفا كردستان، أنا كردي حر ـ الوطن غالٍ ونفيس ـ من سرق ابتسامتي ـ تراتيل العودة ـ دعوني وشأني ـ أكون أو لا أكون".

وتمحورت مواضيع القصائد الشعرية حول الهجمات التي تعرضت لها روج آفا، والتمسك بالأرض والدفاع عنها، وحماية الوطن.

(ع س/ ل م)

ANHA