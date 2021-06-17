منتدى حلب الثقافي ينظم فعالية بعرض أفلام كرتون هادفة للأطفال كل أسبوع

ضمن الفعاليات الهادفة لتوعية المجتمع وخاصة شريحة الأطفال التي تعتبر نواة المستقبل بالنسبة للمجتمع، نظم منتدى حلب الثقافي مبادرة في حي الشيخ مقصود بحلب، من شأنها إيصال الأفكار الإيجابية للأطفال، كالتي توضح مساوئ الكذب وآثاره المدمرة على العائلة وتشجع على الصدق.

المنتدى رأى في عرض أفلام الكرتون ذات المحتوى الهادف وباللغة الكردية لأطفال مدينة حلب خطوة نحو ترسيخ الأفكار الحميدة في أذهان الأطفال.

والفلم الذي عرض هو فلم "بينوكيو" وهي دمية خشبية تدب فيها الحياة على يد حورية زرقاء، والتي تقول له إنه يمكن أن يصبح إنساناً حقيقياً إذا أثبت نفسه وأن يكون "شجاعاً، صادقاً، وغير أناني". وهكذا تبدأ مغامرات الدمية ليصبح صبياً حقيقياً.

"فلم ممتع بلغتي الأم"

وفي هذا الصدد تقول الطفلة نعيمة إبراهيم ذات الـ 12 عاماً والتي حضرت الفلم إنهم تعلموا أن الصدق والتواضع هما صفات الشخص الجيد والكذب والنفاق صفات الشخص غير الجيد، وتضيف بأن على الأطفال الإنصات إلى أهاليهم وعدم الكذب.

كما وعبرت نعيمة عن فرحتها بأن الفلم كان بلغتها الأم اللغة الكردية، وتمنت عرض المزيد من هذه الأفلام التي اعتبرتها ممتعة.

"الهدف تعميم الفائدة"

الرئيسة المشتركة لمنتدى حلب الثقافي ليلى خالد أشارت إلى أن الهدف الأساسي من هذه المبادرة هو ملء الفراغ الذي يحدث عند الأطفال خاصة وقت عطلة الصيف بالأشياء الإيجابية، وتقول ليلى بأن العديد من المقترحات توافدت إليهم واختاروا منها تدريب الأطفال لتعليمهم السلوك الحسن عبر أفلام الكرتون.

ونوهت إلى أن الفكرة لاقت استحسان الأهالي والأطفال على حد سواء مما جعلهم يعملون على تخصيص يوم الخميس من كل أسبوع لعرض هذه الأفلام.

إلى جانب ذلك تقول ليلى بأنهم بصدد افتتاح دورات للرسم وأخرى للغة الإنكليزية وذلك لمنح الفائدة للأطفال الذين ولدوا أثناء الأزمة السورية.

(م عل)

ANHA